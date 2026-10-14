Boca tuvo una noche negra ante Vasco da Gama y eso que el árbitro hizo todo lo posible para que lo empate

Arruabarrena hoy no la vio y el Xeneize, que jugó muy mal, quedó contra las cuerdas. Ahora, necesita una hazaña en Brasil.

Noche negra, negra, negra de Boca, que jugó muy mal en la Bombonera. Y es más: Vasco da Gama le hizo precio porque, si hubiese estado acertado, tal vez definía la serie hoy mismo.

Y eso que el chileno Piero Maza hizo todo lo que pudo para que Boca empate. Lo dejó a Vasco con 10 y también dejó pasar algunas infracciones que eran favorables al equipo brasileño.

Hoy Boca no estuvo en su día y tuvo otra noche negra de esas que se siguen sumando en la Bombonera, como contra Alianza Lima, Independiente, Racing, Huracán, Universidad Católica…

🗣️ "NOCHE NEGRA DE BOCA QUE JUGÓ MUY MAL".



"Y eso que el árbitro chileno Piero Maza hizo todo lo que pudo para que Boca empate". Toti Pasman. pic.twitter.com/A2PGPkQyBc — Bolavip Argentina (@BolavipAr) October 14, 2026

Quedan 90 minutos, veremos en qué estadio, pero Boca va a tener que mejorar muchísimo porque hoy, además de perder, jugó mal. Y hay que decirlo: así como elogiamos al Vasco Arruabarrena, hoy no la vio.

En este partido, el DT de Boca se equivocó al no poner a Merentiel de titular. La delantera era Flores, Valencia y Merentiel. ¿Y cuál es el mérito de Palacios para haber sido titular? Además, a Alarcón en la Bombonera le cuesta.

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Por último, hay que decir que el pibe Flores tiene que dejar los caprichos de lado y tiene que jugar para el equipo. Hizo algunas jugadas interesantes, pero hay muchas veces que parece que juega más para él que para Boca.

Ahora, Boca está obligado al milagro, a la hazaña en Brasil. Tiene que ganar por más de un gol para llegar a la final o por uno para ir a los penales.