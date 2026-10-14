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Toti Pasman

Boca tuvo una noche negra ante Vasco da Gama y eso que el árbitro hizo todo lo posible para que lo empate

Arruabarrena hoy no la vio y el Xeneize, que jugó muy mal, quedó contra las cuerdas. Ahora, necesita una hazaña en Brasil.

Boca no jugó nada bien en la Bombonera.
© GettyBoca no jugó nada bien en la Bombonera.

Noche negra, negra, negra de Boca, que jugó muy mal en la Bombonera. Y es más: Vasco da Gama le hizo precio porque, si hubiese estado acertado, tal vez definía la serie hoy mismo.

Y eso que el chileno Piero Maza hizo todo lo que pudo para que Boca empate. Lo dejó a Vasco con 10 y también dejó pasar algunas infracciones que eran favorables al equipo brasileño.

Hoy Boca no estuvo en su día y tuvo otra noche negra de esas que se siguen sumando en la Bombonera, como contra Alianza Lima, Independiente, Racing, Huracán, Universidad Católica…

Quedan 90 minutos, veremos en qué estadio, pero Boca va a tener que mejorar muchísimo porque hoy, además de perder, jugó mal. Y hay que decirlo: así como elogiamos al Vasco Arruabarrena, hoy no la vio.

En este partido, el DT de Boca se equivocó al no poner a Merentiel de titular. La delantera era Flores, Valencia y Merentiel. ¿Y cuál es el mérito de Palacios para haber sido titular? Además, a Alarcón en la Bombonera le cuesta.

Por último, hay que decir que el pibe Flores tiene que dejar los caprichos de lado y tiene que jugar para el equipo. Hizo algunas jugadas interesantes, pero hay muchas veces que parece que juega más para él que para Boca.

Ahora, Boca está obligado al milagro, a la hazaña en Brasil. Tiene que ganar por más de un gol para llegar a la final o por uno para ir a los penales.

Toti Pasman
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