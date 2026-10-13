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Champions League

Suena para la Selección Argentina: triplete de Nicolò Tresoldi al Inter por Champions League

El delantero de madre argentina fue la gran figura de Brujas en la victoria ante el Nerazzurri en San Siro.

Nicolò Tresoldi le hizo tres goles al Inter de Milán
© Getty ImagesNicolò Tresoldi le hizo tres goles al Inter de Milán

Nicolò Tresoldi sigue haciendo méritos para recibir el llamado de Lionel Scaloni en la Selección Argentina. El atacante de Club Brujas se lució este jueves en San Siro con un triplete en la victoria por 4-3 ante Inter de Milán por la Fecha 2 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2026-27.

El delantero de 22 años nació en Italia y defendió la camiseta de la Selección Sub-21 de Alemania. Sin embargo, su madre es argentina y ya está en el radar de la Albiceleste pensando el ciclo de la Copa América 2028 o, incluso, el Mundial 2030. ¿Nuevo Europibe?

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Nicolo Tresoldi celebra uno de sus goles contr Inter (Getty Images)

Nicolo Tresoldi celebra uno de sus goles contr Inter (Getty Images)

Los tres goles de Nicolò Tresoldi ante Inter de Milán

Noticia en desarrollo…

Leandro Barraza
Leandro Barraza
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