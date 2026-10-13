Nicolò Tresoldi sigue haciendo méritos para recibir el llamado de Lionel Scaloni en la Selección Argentina. El atacante de Club Brujas se lució este jueves en San Siro con un triplete en la victoria por 4-3 ante Inter de Milán por la Fecha 2 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2026-27.
El delantero de 22 años nació en Italia y defendió la camiseta de la Selección Sub-21 de Alemania. Sin embargo, su madre es argentina y ya está en el radar de la Albiceleste pensando el ciclo de la Copa América 2028 o, incluso, el Mundial 2030. ¿Nuevo Europibe?
Nicolo Tresoldi celebra uno de sus goles contr Inter (Getty Images)
Los tres goles de Nicolò Tresoldi ante Inter de Milán
¡GOLAZO DE TRESOLDI! El nacido en Cagliari, de sangre argentina por su madre, abrió el pie y la colocó en el ángulo para marcar el 1-0 de Brujas ante Inter.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2026
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🇦🇷🇮🇹🇩🇪 ¡¡DOBLETE DE NICOLÓ TRESOLDI PARA QUE BRUJAS LE GANE A INTER EN ITALIA POR 2-1!! pic.twitter.com/HVf4IeBbpg— dataref (@dataref_ar) October 13, 2026
🇦🇷🇩🇪🇮🇹 ¡¡¡TRIPLETE DE NICOLÒ TRESOLDI EN EL GIUSEPPE MEAZZA PARA BRUJAS ANTE INTER POR CHAMPIONS LEAGUE!!! pic.twitter.com/dLrqRJkMwv— dataref (@dataref_ar) October 13, 2026
Noticia en desarrollo…