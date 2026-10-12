Se cierra la fecha 12: así quedaron la tabla anual y los cruces de playoffs del Clausura

Este lunes llega a su fin la fecha 12 del Torneo Clausura con dos partidos, de los cuales el primero ya se disputó. Fue victoria para Lanús ante Vélez por 2 a 0, en un compromiso que acercó al Granate a la zona de clasificación a copas internacionales y lo acomodó en la Zona A, mientras que al Fortín le impidió quedar como líder de la anual ante los resultados negativos de sus competidores.
Para que se cierre la fecha de manera total resta el último encuentro, también correspondiente a la Zona A entre Gimnasia de Mendoza y Newell’s. Ambos equipos están lejos en la anual, pero en zona de clasificación a playoffs, por lo que será un compromiso clave para soñar con el pase a la instancia de mata-mata.
A continuación, cómo está la tabla anual y los cruces de playoffs.
Así está la llave de playoffs hasta el momento
Lado izquierdo de la llave
Instituto (1°A) – Independiente Rivadavia (8°B)
Sarmiento (4°B) – Lanús (5°A)
Belgrano (2°B) – Newell’s (7°A)
Boca (3°A) – Gimnasia LP (6°B)
Lado derecho de la llave
Rosario Central (1°B) – Gimnasia (M) (8°A)
Vélez (4°A) – Huracán (5°B)
Defensa y Justicia (2°A) – Barracas Central (7°B)
Argentinos (3°B) – Independiente (6°A)
La Tabla Anual 2026
- Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
- Argentinos Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Instituto – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia de La Plata – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Lanús – 44 puntos
- Defensa y Justicia – 43 puntos
- Independiente – 42 puntos
- Huracán – 41 puntos
- Barracas Central – 39 puntos
- Sarmiento – 38 puntos
- Gimnasia (M) – 36 puntos
- San Lorenzo – 36 puntos
- Talleres – 35 puntos
- Unión – 34 puntos
- Tigre – 32 puntos
- Racing – 32 puntos
- Newell’s – 32 puntos
- Banfield – 31 puntos
- Atlético Tucumán – 28 puntos
- Platense – 27 puntos
- Central Córdoba – 26 puntos
- Deportivo Riestra – 22 puntos
- Aldosivi – 16 puntos
- Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO