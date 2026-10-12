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Torneo Clausura

Se cierra la fecha 12: así quedaron la tabla anual y los cruces de playoffs del Clausura

Lanús venció a Vélez en La Fortaleza y dejó aún más apretada toda la definición del campeonato. Resta el compromiso entre Gimnasia y Newell's en Mendoza para que se cierre la fecha.

Se cierra la fecha 12: así quedaron la tabla anual y los cruces de playoffs del Clausura
© LanúsSe cierra la fecha 12: así quedaron la tabla anual y los cruces de playoffs del Clausura

Este lunes llega a su fin la fecha 12 del Torneo Clausura con dos partidos, de los cuales el primero ya se disputó. Fue victoria para Lanús ante Vélez por 2 a 0, en un compromiso que acercó al Granate a la zona de clasificación a copas internacionales y lo acomodó en la Zona A, mientras que al Fortín le impidió quedar como líder de la anual ante los resultados negativos de sus competidores.

Para que se cierre la fecha de manera total resta el último encuentro, también correspondiente a la Zona A entre Gimnasia de Mendoza y Newell’s. Ambos equipos están lejos en la anual, pero en zona de clasificación a playoffs, por lo que será un compromiso clave para soñar con el pase a la instancia de mata-mata.

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A continuación, cómo está la tabla anual y los cruces de playoffs.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Independiente Rivadavia (8°B)
Sarmiento (4°B) – Lanús (5°A)

Belgrano (2°B) – Newell’s (7°A)
Boca (3°A) – Gimnasia LP (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Gimnasia (M) (8°A)
Vélez (4°A) – Huracán (5°B)

Defensa y Justicia (2°A) – Barracas Central (7°B)
Argentinos (3°B) – Independiente (6°A)

La Tabla Anual 2026

  1. Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Argentinos Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Rosario Central – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  7. Instituto – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. River Plate – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. Gimnasia de La Plata – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
  11. Lanús – 44 puntos
  12. Defensa y Justicia – 43 puntos
  13. Independiente – 42 puntos
  14. Huracán – 41 puntos
  15. Barracas Central – 39 puntos
  16. Sarmiento – 38 puntos
  17. Gimnasia (M) – 36 puntos
  18. San Lorenzo – 36 puntos
  19. Talleres – 35 puntos
  20. Unión – 34 puntos
  21. Tigre – 32 puntos
  22. Racing – 32 puntos
  23. Newell’s – 32 puntos
  24. Banfield – 31 puntos
  25. Atlético Tucumán – 28 puntos
  26. Platense – 27 puntos
  27. Central Córdoba – 26 puntos
  28. Deportivo Riestra – 22 puntos
  29. Aldosivi – 16 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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