Reunión entre River y Estudiantes en el Monumental: “Desarrollo y la mejora del fútbol argentino”

Con el fin de intercambiar ideas respecto al presente y futuro del fútbol argentino, Di Carlo y Verón sostuvieron una larga reunión en Núñez e hicieron públicas sus conclusiones.

Este martes, se dio una reunión en las oficinas del Monumental entre la dirigencia de River Plate, encabezada por Stefano Di Carlo, y Estudiantes de La Plata, con Juan Sebastián Verón a la cabeza.

En la misma, ambos clubes de primera división dialogaron largo y tendido sobre el presente del fútbol argentino y el futuro del mismo, con el objetivo de, en palabras de los propios clubes, “comenzar a desarrollar una agenda común de análisis, intercambio de ideas y elaboración de propuestas para contribuir al desarrollo y la mejora del fútbol argentino“.

Allí, tanto River como Estudiantes intercambiaron documentos y analizaron la situación general del fútbol argentino, con la promesa de propuestas al resto de los clubes en el largo plazo.

En el comunicado, ambos equipos dejaron en claro que pretenden que esta sociedad perdure: “River y Estudiantes acordaron establecer una mesa permanente de trabajo, que tendrá continuidad en el tiempo”, señalaron. A continuación, el comunicado completo.

El comunicado conjunto de River y Estudiantes de La Plata

River Plate y Estudiantes de La Plata establecen una mesa permanente de trabajo para el desarrollo y la mejora del fútbol argentino.

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El Club Estudiantes de La Plata y el Club Atlético River Plate mantuvieron este martes una primera reunión de trabajo institucional, con el objetivo de comenzar a desarrollar una agenda común de análisis, intercambio de ideas y elaboración de propuestas para contribuir al desarrollo y la mejora del fútbol argentino.

Durante el encuentro, ambas instituciones compartieron documentos, diagnósticos y distintas perspectivas sobre los principales desafíos que atraviesa el fútbol nacional, y coincidieron en la importancia de generar ámbitos de trabajo entre los clubes que permitan abordar esas discusiones con profundidad, responsabilidad y una mirada de largo plazo.

En ese marco, compartieron la necesidad de trabajar en la generación de nuevos y mayores ingresos que permitan fortalecer económica y patrimonialmente a las instituciones, reafirmando al mismo tiempo su compromiso con el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y con el rol de los clubes como espacios fundamentales de formación, contención y desarrollo de los más jóvenes.

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Como resultado de esta primera reunión, River Plate y Estudiantes acordaron establecer una mesa permanente de trabajo, que tendrá continuidad en el tiempo y avanzará en la elaboración de documentos y propuestas sobre distintos aspectos institucionales, deportivos, económicos y organizativos del fútbol argentino.

River Plate y Estudiantes comparten la convicción de que los clubes, como protagonistas centrales del fútbol argentino, tienen la responsabilidad de contribuir activamente a su fortalecimiento y de generar espacios de diálogo que permitan pensar colectivamente su futuro.

En síntesis

Mesa permanente de trabajo acordada este martes entre River Plate y Estudiantes.

acordada este martes entre River Plate y Estudiantes. Juan Sebastián Verón y Stefano Di Carlo encabezaron la reunión en el Monumental.

y Stefano Di Carlo encabezaron la reunión en el Monumental. Asociaciones civiles sin fines de lucro es el modelo respaldado por ambos clubes.