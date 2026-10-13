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Con la vuelta de Almada, la probable alineación de River para visitar a Sarmiento

El Millonario visitará al Verde el próximo miércoles a partir de las 19 horas por el duelo pendiente de la fecha 11 del Clausura.

Leonardo Ponzio
© GettyLeonardo Ponzio

River y Sarmiento postergaron su partido correspondiente a la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura porque el Millonario tenía varios jugadores convocados en la fecha FIFA. La AFA decidió reprogramar ese encuentro para el miércoles 14 de octubre a las 19 horas en el Estadio Eva Perón de la ciudad de Junín.

De cara al choque contra Sarmiento, quien volvería a la titularidad es Thiago Almada, que no estuvo ante Estudiantes de Río Cuarto porque había recibido el alta médica de un desgarro el día anterior. Por otro lado, quien se recuperó de su molestia fue Francisco Ortega, que volverá al banco de suplentes para ser alternativa de Marcos Acuña.

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La probable formación de River vs. Sarmiento

Si bien resta la confirmación oficial de Leonardo Ponzio, el once inicial para visitar a Sarmiento el próximo miércoles es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Thiago Almada. (Foto: Prensa River).

Thiago Almada. (Foto: Prensa River).

La tabla del Clausura

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La Tabla Anual 2026

  1. Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Argentinos Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Rosario Central – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  7. Instituto – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. River Plate – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. Gimnasia de La Plata – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
  11. Lanús – 44 puntos
  12. Defensa y Justicia – 43 puntos
  13. Independiente – 42 puntos
  14. Huracán – 41 puntos
  15. Barracas Central – 39 puntos
  16. Gimnasia (M) – 39 puntos
  17. Sarmiento – 38 puntos
  18. San Lorenzo – 36 puntos
  19. Talleres – 35 puntos
  20. Unión – 34 puntos
  21. Tigre – 32 puntos
  22. Racing – 32 puntos
  23. Newell’s – 32 puntos
  24. Banfield – 31 puntos
  25. Atlético Tucumán – 28 puntos
  26. Platense – 27 puntos
  27. Central Córdoba – 26 puntos
  28. Deportivo Riestra – 22 puntos
  29. Aldosivi – 16 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

DATOS CLAVE

  • Thiago Almada volvería a la titularidad en River para enfrentar a Sarmiento.
  • River Plate visitará a Sarmiento en Junín el miércoles 14 de octubre.
  • Leonardo Ponzio alista el once inicial de River para recuperar la fecha postergada.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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