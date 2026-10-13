El Millonario visitará al Verde el próximo miércoles a partir de las 19 horas por el duelo pendiente de la fecha 11 del Clausura.

River y Sarmiento postergaron su partido correspondiente a la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura porque el Millonario tenía varios jugadores convocados en la fecha FIFA. La AFA decidió reprogramar ese encuentro para el miércoles 14 de octubre a las 19 horas en el Estadio Eva Perón de la ciudad de Junín.

De cara al choque contra Sarmiento, quien volvería a la titularidad es Thiago Almada, que no estuvo ante Estudiantes de Río Cuarto porque había recibido el alta médica de un desgarro el día anterior. Por otro lado, quien se recuperó de su molestia fue Francisco Ortega, que volverá al banco de suplentes para ser alternativa de Marcos Acuña.

La probable formación de River vs. Sarmiento

Si bien resta la confirmación oficial de Leonardo Ponzio, el once inicial para visitar a Sarmiento el próximo miércoles es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Thiago Almada. (Foto: Prensa River).

La tabla del Clausura

La Tabla Anual 2026

Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES Argentinos Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Instituto – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 44 puntos Defensa y Justicia – 43 puntos Independiente – 42 puntos Huracán – 41 puntos Barracas Central – 39 puntos Gimnasia (M) – 39 puntos Sarmiento – 38 puntos San Lorenzo – 36 puntos Talleres – 35 puntos Unión – 34 puntos Tigre – 32 puntos Racing – 32 puntos Newell’s – 32 puntos Banfield – 31 puntos Atlético Tucumán – 28 puntos Platense – 27 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 22 puntos Aldosivi – 16 puntos Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

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