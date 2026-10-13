River y Sarmiento postergaron su partido correspondiente a la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura porque el Millonario tenía varios jugadores convocados en la fecha FIFA. La AFA decidió reprogramar ese encuentro para el miércoles 14 de octubre a las 19 horas en el Estadio Eva Perón de la ciudad de Junín.
De cara al choque contra Sarmiento, quien volvería a la titularidad es Thiago Almada, que no estuvo ante Estudiantes de Río Cuarto porque había recibido el alta médica de un desgarro el día anterior. Por otro lado, quien se recuperó de su molestia fue Francisco Ortega, que volverá al banco de suplentes para ser alternativa de Marcos Acuña.
La probable formación de River vs. Sarmiento
Si bien resta la confirmación oficial de Leonardo Ponzio, el once inicial para visitar a Sarmiento el próximo miércoles es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.
Thiago Almada. (Foto: Prensa River).
La tabla del Clausura
La Tabla Anual 2026
- Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
- Argentinos Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Instituto – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia de La Plata – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Lanús – 44 puntos
- Defensa y Justicia – 43 puntos
- Independiente – 42 puntos
- Huracán – 41 puntos
- Barracas Central – 39 puntos
- Gimnasia (M) – 39 puntos
- Sarmiento – 38 puntos
- San Lorenzo – 36 puntos
- Talleres – 35 puntos
- Unión – 34 puntos
- Tigre – 32 puntos
- Racing – 32 puntos
- Newell’s – 32 puntos
- Banfield – 31 puntos
- Atlético Tucumán – 28 puntos
- Platense – 27 puntos
- Central Córdoba – 26 puntos
- Deportivo Riestra – 22 puntos
- Aldosivi – 16 puntos
- Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO
DATOS CLAVE
- Thiago Almada volvería a la titularidad en River para enfrentar a Sarmiento.
- River Plate visitará a Sarmiento en Junín el miércoles 14 de octubre.
- Leonardo Ponzio alista el once inicial de River para recuperar la fecha postergada.