Lautaro Blanco confía en la remontada de Boca contra Vasco da Gama: “Quedamos vivos”

El lateral y capitán del Xeneize aseguró que la serie quedó abierta de cara a la revancha a pesar de la derrota en La Bombonera.

Boca Juniors cayó por la mínima este martes ante Vasco da Gama por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana en La Bombonera. Adson fue el autor del único tanto en el primer tiempo y el Xeneize no pudo aprovechar la superioridad numérica luego de la expulsión de Carlos Andrés Gómez.

Tras un primer tiempo bajo, el Club de la Ribera levantó en el complemento y terminó el partido con la sensación de que mereció, por lo menos, el empate. Luego del encuentro, Lautaro Blanco habló con la prensa y se mostró optimista de cara a la revancha.

“Quedamos vivos, el resultado está más que abierto y vamos a ir a Brasil a buscar la clasificación. La serie está totalmente abierta, vamos a tratar de hacer lo que hicimos el segundo tiempo, los llevamos puestos”, manifestó el capitán de Boca.

🗣️ "VAMOS A IR A BRASIL A BUSCAR LA CLASIFICACIÓN"



Lautaro Blanco habló tras la derrota de Boca ante Vasco en la ida de la semifinal y dejó en claro el objetivo para la revancha.



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Por otro lado, en diálogo con DSports, Blanco también hizo autocrítica por el rendimiento del equipo en el primer tiempo y destacó la reacción en la segunda mitad: “En el primer tiempo estuvimos más acelerados, no pudimos tener tanta precisión, tanto control de la pelota. En el segundo tiempo los llevamos puestos y merecíamos mínimo haber empatado”.

"LA SERIE ESTÁ TOTALMENTE ABIERTA"



Lautaro Blanco analizó la derrota de Boca por 1-0 ante Vasco da Gama en la Bombonera.



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Así está el cuadro de la Copa Sudamericana 2026

Cuándo se juega la revancha entre Boca y Vasco da Gama

Boca Juniors visita a Vasco da Gama el martes 20 de octubre por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. No obstante, todavía no hay sede confirmada para este encuentro.