Joan Gaspart, expresidente de Barcelona, dio marcha atrás luego de criticar a Messi

El antiguo directivo del Barça declaró días atrás que el club está por encima del rosarino a la hora de hablar de su posible despedida en el Camp Nou.

Nuevas declaraciones de Joan Gaspart sobre Lionel Messi. El expresidente de Barcelona (2000-2003) había declarado en la semana que el club catalán está por encima de Leo y ahora volvió a pronunciarse públicamente para explicarse ante las críticas recibidas.

“No se ha entendido. Hay una frase que decimos en Cataluña: solamente te hará llorar quien te quiere. Yo quiero mucho a Leo Messi, muchísimo. No te olvides que lo fiché yo cuando tenía 13 años. Viví los primeros años de Leo Messi en el Barça, disfruté con Leo Messi muchísimo, los campeonatos que nos dio, su forma de jugar, su forma de ser”, manifestó el exdirectivo.

🚨#AHORA | JOAN GASPART ACLARÓ SUS DICHOS SOBRE #MESSI 🐐 EN DIÁLOGO CON @OKDOBLEAMARILLA



🗣️"Yo quiero mucho a Leo Messi, muchísimo, lo fiché yo cuando tenía 13 años"



🗣️"Ha sido el mejor jugador del mundo y lo es todavía. Haz que te hagamos la despedida que te mereces"… pic.twitter.com/qyqAYvGei0 — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) October 13, 2026

“Ha sido el mejor jugador del mundo y lo es todavía, una persona que yo aprecio mucho. Dicho esto, cuando alguien te quiere de verdad y quiere además lo mejor para ti… pues yo le mando un mensaje y le digo: ‘Leo, vente a Barcelona ya para poder hacerte la despedida que te mereces. No esperemos un año, dos años, a que terminen las obras ni a que tú termines de jugar al fútbol. Vente ya, la gente quiere despedirse de ti'”, continuó Gaspart.

“Ese es el mensaje que yo le he lanzado. Esto, en Barça, está por encima mío, por encima de Leo Messi, por encima de todos los grandes personajes que ha habido en la historia del Barça, pero eso no quiere decir que no quiera muchísimo a Leo Messi. Pasa que la gente, como es un poco maligna, interpreta una bronquita a Leo y es mentira“, cerró.

¿Qué había dicho Gaspart sobre Messi?

Días atrás, en diálogo con el podcast soloparaculestv, Joan Gaspart sorprendió al expresar: “Leo, como futbolista, es el mejor del mundo. Solo hay una cosa que no se tiene que olvidar, que el Barça está por encima suyo“.

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Estas declaraciones se dieron en el contexto de la despedida tardía de Messi en Barcelona. “Que vaya con cuidado. Lo digo desde el amor que tengo por un jugador histórico que fiché cuando tenía 13 años y yo era presidente del Barça”, añadió Gaspart.

Por último, finalizó: “Le daría todavía un margen de tiempo, pero llegará un día en que me empezará a molestar que el señor Leo Messi no ponga ni la mas mínima pega en venir al Barça a despedirse de la afición. Sea quien sea el presidente. ¡Sea quien sea el presidente! Que venga a despedirse del Barça”.

En síntesis

Joan Gaspart: el expresidente del Barcelona fichó a Lionel Messi a los 13 años.

el expresidente del Barcelona fichó a Lionel Messi a los 13 años. Declaración polémica: Gaspart reiteró públicamente que el club Barcelona está sobre Lionel Messi.

Gaspart reiteró públicamente que el club Barcelona está sobre Lionel Messi. Despedida pendiente: el exdirectivo pidió a Messi regresar a Barcelona para homenajearlo ya.