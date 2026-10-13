Alineaciones de Boca y Vasco da Gama para el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana

El Xeneize y el Cruzmaltino abren la serie de semifinales en el Alberto J. Armando desde las 21:30.

Este martes, desde las 21:30, Boca y Vasco da Gama abren la serie de semifinales de la Copa Sudamericana, que se abrirá en La Bombonera y se definirá en el Maracaná en una semana más tarde.

Para dicho compromiso, ambos entrenadores tendrán bajas importantes por diversos motivos. Pedro Emanuel, DT de Vasco, no podrá contar con Facundo Colidio ante la imposibilidad de inscribirlo en la lista de buena fe de Conmebol, mientras que Rodolfo Arruabarrena no podrá contar ni con Leandro Paredes ni con Alan Velasco por lesión.

Así las cosas, ambos equipos saldrán al verde césped ubicado en Brandsen 805 con lo mejor disponible. A continuación, las formaciones de ambos equipos.

Las alineaciones de Boca y Vasco da Gama

BOCA: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

VASCO DA GAMA: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa, Alan Lescano; Nuno Moreira, David y Marino Hinestroza.

Cuándo se juega la llave entre Boca y Vasco da Gama

Boca recibirá a Vasco da Gama el martes 13 de octubre a las 21:30 horas. El compromiso correspondiente a la ida de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana 2026, ya tiene día y horario confirmado para que se vean la cara por primera vez. Dicho cotejo se llevará a cabo en La Bombonera, repleta de hinchas.

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A su vez, con el claro objetivo de liquidar la serie y conocer al primer finalista del certamen, la vuelta será el martes 20 de octubre a las 21:30 horas. Este partido determinante que decide al clasificado, se jugará, tal como se detalló, en el Maracaná.