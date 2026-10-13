Alineaciones de Boca Juniors y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

Se viene Boca Juniors vs. Vasco da Gama este martes 13 de octubre desde las 21:30 hora de Argentina por la Copa Sudamericana: repasa las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.
Cómo llegan Boca Juniors y Vasco da Gama
Boca Juniors viene de empatar 1-1 con Sao Paulo y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.
Vasco da Gama viene de ganarle 2-0 a Independ. Santa Fe y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Boca Juniors y Vasco da Gama
Boca Juniors (4-3-3): Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Blanco, Williams Alarcón, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Enner Valencia, Leonel Flores, Carlos Palacios. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Vasco da Gama (4-1-4-1): Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuiabano, Santiago Sosa, Alan Saldivia, Robert Renan, Adson, Alan Lescano, Bruno Duarte, Thiago Mendes, Andrés Gómez. DT: Pedro Emanuel dos Santos Martins Silva.
Suplentes de Boca Juniors: Rodrigo Battaglia, Malcom Braida, Leandro Brey, Ayrton Costa, Nicolás Figal, Milton Giménez, Dylan Gorosito, Miguel Merentiel, Marco Pellegrino, Ángel Romero, Joaquín Ruíz, Sebastián Villa.
Suplentes de Vasco da Gama: Daniel Fuzato, David, Marino Hinestroza, Gabriel Pereira, Lucas Piton, Nuno Moreira, Jair, José Rodríguez, Ramon Rique, Brenner, Tchê, Lucas Freitas.
La previa de Boca Juniors y Vasco da Gama: todo lo que hay que saber
- Día: martes 13 de octubre
- Hora: 21:30 (hora de Argentina)
- Historial: 2 cruces — Boca Juniors ganó 2, Vasco da Gama ganó 0 y empataron 0
- Último antecedente: 30/05/2001: Boca Juniors 3-0 Vasco da Gama
- Próximo partido de Boca Juniors: vs. Vasco da Gama, miércoles 21 de octubre
- Próximo partido de Vasco da Gama: vs. Boca Juniors, miércoles 21 de octubre