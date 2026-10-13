Todas las novedades del Millonario de este martes 13, a un día de visitar al Verde en Junín por el Clausura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 13 de octubre, a un día de visitar a Sarmiento en Junín por el duelo postergado de la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura. El once que planea poner Leonardo Ponzio, el juvenil que aparecerá entre los convocados, la cláusula desconocida por Ulises Giménez y revelación de D´Onofrio sobre Riquelme.

La probable formación de River vs. Sarmiento

River y Sarmiento postergaron su partido correspondiente a la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura porque el Millonario tenía varios jugadores convocados en la fecha FIFA. La AFA decidió reprogramar ese encuentro para el miércoles 14 de octubre a las 19 horas en el Estadio Eva Perón de la ciudad de Junín.

De cara al choque contra Sarmiento, quien volvería a la titularidad es Thiago Almada, que no estuvo ante Estudiantes de Río Cuarto porque había recibido el alta médica de un desgarro el día anterior. Por otro lado, quien se recuperó de su molestia fue Francisco Ortega, que volverá al banco de suplentes para ser alternativa de Marcos Acuña.

Si bien resta la confirmación oficial de Leonardo Ponzio, el once inicial para visitar a Sarmiento el próximo miércoles es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Thiago Almada. (Foto: Prensa River).

La sorpresa de Ponzio en la lista de convocados

Entre los convocados para viajar a Junín, Leonardo Ponzio convocará a Santiago Espíndola, el volante todoterreno de 18 años que viene de jugar los Juegos Suramericanos con la casaca de la Selección Argentina. Cabe destacar que el pibe se destaca en la Reserva que actualmente comandan Abelairas y Barrados.

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Santiago Espíndola. (Foto: Prensa River).

Sarmiento deberá pagar si quiere usar a Ulises Giménez

Ulises Giménez se marchó de River a Sarmiento a préstamo, por tal motivo, si el Verde quiere utilizar al defensor deberá pagar una cláusula. La misma es de 300 mil dólares. Todo indica que el elenco de Junín no convocará al futbolista ya que no pagará ese monto.

La revelación de D´Onofrio sobre Riquelme

Por sus pinceladas dentro de un campo de juego, Juan Román Riquelme supo maravillar a propios y extraños. No solamente los hinchas de Boca admiraron su talento para liderar al club a algunas de las hazañas más grandes con su fútbol. También lo reconocen en la vereda contraria.

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Es que Rodolfo D’Onofrio, el expresidente de River que se mantiene al tanto de la actualidad de la institución y del fútbol argentino, volvió a elogiar el estilo de juego del actual mandatario de Boca y reveló una anécdota que aún tiene su desenlace pendiente.

“Los hinchas de River a veces se enojan algunos, otros se dan cuenta que lo que digo es válido. Yo siempre decía que Riquelme tendría que haber jugado en River. Por la manera que juega, el nivel de fútbol que tiene. Es un jugador para River más que Boca”, dijo D’Onofrio en La Fábrica del Podcast.

“Tengo anécdotas con Riquelme también. Un día voy a lo del Pollo Vignolo y teníamos que jugar un River-Boca a los pocos días”, inició D’Onofrio al contar que al aire había dicho que Riquelme era un jugador a la medida de River, sin saber que el Torero estaba por ser parte de aquel programa.

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“Me aparece Riquelme en un televisor. Riquelme empieza a hablar y me dice que es bostero, que es de Boca. Él no era dirigente todavía, era exjugador. Nos jugamos un asado”, recordó el expresidente de River. Y le mandó un mensaje a Román: “Riquelme, me lo estás debiendo el asado… Él sabe que me lo está debiendo”.

Rodolfo D´Onofrio. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

Leonardo Ponzio prepara la formación de River con Thiago Almada titular frente a Sarmiento.

prepara la formación de River con Thiago Almada titular frente a Sarmiento. Ulises Giménez no jugará en Sarmiento por la cláusula de 300 mil dólares impuesta por River.

no jugará en Sarmiento por la cláusula de 300 mil dólares impuesta por River. Rodolfo D’Onofrio afirmó que Juan Román Riquelme debió haber jugado en River Plate.