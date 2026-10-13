El Xeneize luchó en el final, pero cayó por la mínima y deberá remontar en el partido de vuelta por un lugar en la final.

Álvaro Montero (5): Dos buenas intervenciones iniciales. No tuvo responsabilidad en el gol de Vasco da Gama.

Leandro Lozano (3): El primer tiempo fue su peor rendimiento en el club. Recién se acomodó con Boca al ataque en el complemento.

Lautaro Di Lollo (2): Muy malas decisiones con los pies. Un rechazo corto y hacia un rival derivó en el gol visitante.

Facundo Herrera (5): Buenos anticipos. Ganó de cabeza en el área contraria. Fue el único regular de la defensa.

Lautaro Blanco (4): El punto más bajo del primer tiempo. Logró progresar con la pelota en la segunda parte.

Santiago Ascacíbar (5): Partido regular del volante. Tuvo el empate con un remate que reventó el travesaño.

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Milton Delgado (5): Se hizo amonestar en apenas 8 minutos. Aún condicionado, no lo hizo mal.

Williams Alarcón (3): Un primer tiempo para el olvido. Le dejó su lugar a Villa en la primera parte del complemento.

Carlos Palacios (3): De los más claros dentro de un flojo primer tiempo a nivel colectivo. No tuvo mayor participación tras el descanso.

Leonel Flores (5): Partido de menor a mayor. Muy desequilibrante por izquierda y también generó algo por derecha. Se fundió en el tramo final.

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Enner Valencia (3): Recibió poco en zona de gol y erró las pocas oportunidades que tuvo.

INGRESARON

Sebastián Villa (3): En su ingreso generó dos peligrosas. Se apagó luego de un golpe en el tobillo.

Miguel Merentiel (3): Otro flojo partido del uruguayo. No pudo generar en su rato en cancha.

Ángel Romero (-): Sin calificación. Entró sobre el final.