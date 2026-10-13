El argentino se lesionó en el duelo ante Genoa, aunque pudo completar los 90 minutos en la derrota de su equipo.

Franco Mastantuono afronta sus primeros pasos con la camiseta de Fiorentina y, poco a poco, gana confianza tras salir a préstamo de Real Madrid. El de la Selección Argentina sufrió este fin de semana un susto que finalmente no le afectará para lo que viene.

Es que el elenco italiano lanzó este martes un parte médico en el que informó que el surgido de River Plate había pasado por el quirófano, aunque la intervención no requirió internación.

“La ACF Fiorentina anuncia que esta tarde el jugador Franco Mastantuono fue intervenido quirúrgicamente de forma ambulatoria para reducir y reparar una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda, sufrida tras un traumatismo contundente durante el partido de liga entre el Genoa y la Fiorentina”, explicó el club de la Serie A.

Y siguió: “El jugador retomará su actividad habitual con el equipo mañana y estará disponible para el próximo partido de liga”. De esta manera, Mastantuono no se perderá nada de la agenda de Fiorentina y todo indica que sumará minutos el domingo ante Como en el marco de la Fecha 5.

El futbolista que cumplió 19 años en agosto había sido titular el sábado ante Genoa en lo que fue derrota por 2-1. A pesar del fuerte golpe en su mano izquierda, Mastantuono pudo completar los 90 minutos.

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Los números de Mastantuono en Fiorentina

Desde su arribo a Fiorentina, entre la Serie A y la Copa Italia, Mastantuono ya disputó 8 compromisos, un total de 559 minutos en cancha. Hasta ahora, aportó 3 goles para su equipo, todos en liga.

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