Cuándo se juega la vuelta entre Recoleta y Boca por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Todos los detalles relacionados con el compromiso decisivo que otorgará un boleto rumbo a la próxima instancia del certamen continental.

Este martes, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios, Boca Juniors y Recoleta se encontraron frente a frente bajo la órbita del partido de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Un duelo clave para el futuro del Xeneize en la competición.

En medio de ese panorama, no es un detalle menor que la serie en cuestión se resolverá en territorio paraguayo, dentro de una semana. En ese contexto, la institución de La Ribera contará con hinchas apoyando después de que se confirmara la presencia de 20.000 simpatizantes visitantes.

Cuándo se juega la vuelta entre Recoleta y Boca

El partido de vuelta entre Recoleta y Boca Juniors, correspondiente a los octavos de final de la presente edición de la Copa Sudamericana, se llevará a cabo el próximo martes 18 de agosto, desde las 19 horas de la República Argentina, en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción del Paraguay.

El cuadro de la Copa Sudamericana