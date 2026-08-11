De dónde es Recoleta FC, rival de Boca en la Copa Sudamericana 2026

El rival del Xeneize en los octavos de final atraviesa una actualidad histórica y busca escribir su página dorada.

Los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 se ponen en marcha este martes y Boca Juniors es el primer equipo en pisar el césped en esta instancia. El rival del Xeneize es nada menos que Recoleta FC, club de Paraguay que quiere hacer historia ante el gigante.

A pesar de que el equipo está haciendo su presentación en las competencias internacionales de CONMEBOL, tiene 95 años de historia, aunque pasó varias de sus décadas en el ascenso del fútbol guaraní. En 2024 regresó a la Primera División y abrochó un boleto para la Copa Sudamericana.

De dónde es Recoleta FC

El rival de Boca en los octavos de final de la Copa Sudamericana tiene sede en Asunción, capital de Paraguay. Precisamente, se ubica en el barrio también llamado Recoleta, donde tiene su estadio.

Su cancha es el Estadio Roque Battilana, que lleva el nombre de un dirigente histórico del club y posee el predio desde 1941. Actualmente, tiene capacidad para 6 mil espectadores, por lo que debió mudar su localía para enfrentar al Xeneize.

El barrio Recoleta. (Google Maps)

Dónde se juega la vuelta entre Recoleta y Boca

En esta oportunidad, la definición de la llave de octavos de final entre Recoleta FC y Boca Juniors se disputará en el Estadio Defensores del Chaco, con capacidad para más de 40 mil espectadores. El club de la Ribera podrá llevar hasta a 20 mil de sus hinchas para esta definición.

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El Estadio Defensores del Chaco. (Foto: Getty)

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