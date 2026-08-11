Las alineaciones de Boca vs. Recoleta por la Copa Sudamericana

Los dos equipos van con lo mejor para el choque de ida de los octavos de final en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

En el Estadio Tomás Adoldo Ducó, por la ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, Boca recibe a Recoleta de Paraguay con el objetivo de conseguir un buen resultado y sacar ventaja en la serie, que se definirá la semana que viene en Asunción.

Para este partido, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena decidió repetir alineación por primera vez en su segundo ciclo. De esta manera, no habrá cambios respecto a los once que salieron a la cancha en la igualdad 1 a 1 ante Vélez Sarsfield por el Torneo Clausura.

Recoleta irá con lo mejor que tiene a disposición para este compromiso, buscando hacer historia en su primer enfrentamientamiento oficial ante el equipo de la Ribera. Jorge González no se guarda nada y saltará al campo de juego del Ducó con sus mejores hombres.

Las alineaciones de Boca y Recoleta

Boca : Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT : Rodolfo Arruabarrena.

: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Leonel Flores y Miguel Merentiel. : Rodolfo Arruabarrena. Recoleta: Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Dairon Mosquera; Wilfredo Báez, Ronald Domínguez, Alexander Franco, Pedro Ríos; Paul Charpentier, Aldo González. DT: Jorge González.

Cómo ver Boca vs. Recoleta por la Copa Sudamericana

Este encuentro podrá verse en vivo a través de la señal de DSports, así como también por las plataformas de Paramount+ y DGO. Por otro lado, Flow también transmitirá este partido en el canal 109, al tomar la señal original de DSports, tal como ocurrió en el Mundial.