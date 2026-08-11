Quién es el árbitro de Boca vs. Recoleta por la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors y Recoleta se ven las caras en la ida de los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana. Ambos equipos buscarán un resultado clave para sus aspiraciones en la serie, y el encargado de llevar las riendas de las acciones en el campo de juego será el colegiado Piero Maza.

El internacional chileno fue designado por la CONMEBOL para impartir justicia en este electrizante duelo continental. Con 41 años, el oriundo de Ñuñoa llega con el objetivo de firmar una sólida actuación que le permita seguir ganando protagonismo y sumar más designaciones en las instancias decisivas de la competición.

El cuerpo arbitral lo completarán sus compatriotas Claudio Urrutia y Juan Serrano, quienes oficiarán como jueces de línea, mientras que José Cabero será el cuarto árbitro. Por su parte, el VAR estará comandado por el también chileno Juan Lara, acompañado por Edson Cisternas en el AVAR.

Cómo le fue a Boca con Piero Maza

El historial del juez chileno dirigiendo al conjunto xeneize consta de tres antecedentes oficiales en competiciones continentales, mostrando resultados diversos. Sus apariciones iniciales se dieron en la Copa Libertadores, destacando un triunfo de Boca por 1 a 0 en la fase de grupos del año 2022 ante Deportivo Cali. Posteriormente, en la edición 2025 del mismo torneo, el colegiado impartió justicia en la segunda ronda, donde el elenco argentino cayó derrotado ante Alianza Lima por penales

Por otro lado, su única experiencia pitando a Boca Juniors dentro de la CONMEBOL Sudamericana tuvo lugar durante la fase de grupos de la temporada 2024. Aquel compromiso finalizó con un cerrado empate sin goles ante Nacional Potosí.

El equipo arbitral de Boca Juniors vs. Recoleta

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Piero Maza (Chile) Asistente 1: Claudio Urrutia (Chile)

Claudio Urrutia (Chile) Asistente 2: Juan Serrano (Chile)

Juan Serrano (Chile) 4to árbitro: José Cabero (Chile)

José Cabero (Chile) VAR: Juan Lara (Chile)

Juan Lara (Chile) AVAR: Edson Cisternas (Chile)