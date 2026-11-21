El Bicho de La Paternal recibe al Rojo en un partido en el que ambos buscarán clasificar a los cuartos de final del certamen local. Seguí el minuto a minuto.

Argentinos Juniors recibe a Independiente este sábado desde las 17:00 horas en el Estadio Diego Armando Maradona, en un choque vibrante y a partido único correspondiente a los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2026.

El Bicho de La Paternal buscará hacer valer la localía tras una gran fase regular, mientras que el Rojo de Avellaneda llega a este mata-mata con la obligación de imponer su grandeza para meterse entre los ocho mejores del campeonato.

El vencedor de esta llave ya tiene rival esperando en la próxima instancia: Vélez Sarsfield, que viene de eliminar a Belgrano. Seguí el minuto a minuto del partido acá.

El minuto a minuto y las incidencias del partido.

¡Cambio de último momento! Le tiró al Chimy Ávila en la entrada en calor y no jugará el partido. Lo reemplazará Felipe Tempone.

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Las alineaciones de Argentinos Juniors e Independiente

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Mateo Mendoza, Sebastián Prieto; Emiliano Viveros, Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Gastón Verón y Diego Porcel.

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Santiago Montiel, Maximiliano Meza, Josías Palais; Felipe Tempone.

La previa de Argentinos Juniors e Independiente: todo lo que tenés que saber