El DT de San Pablo dio la clave para ganarle a Boca por Copa Sudamericana: “Concentrar todos nuestros esfuerzos”

Luego de la victoria de su equipo ante Atlético Mineiro por 2 a 0 por el Brasileirao, el entrenador de San Pablo, Dorival Junior, habló en conferencia de prensa, en donde se refirió a la seguidilla de partidos que tendrán que disputar, tanto por Copa Sudamericana contra Boca, como también por el certamen local frente a Palmeiras.

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En ese sentido, aseguró que el foco principal está en el encuentro de ida ante el Xeneize, que se disputará el próximo martes en La Bombonera. Allí el elenco paulista intentará conseguir un resultado que lo deje bien parado de cara a la revancha que se jugará en Brasil.

“Es muy difícil decir algo de cara a dentro de una semana. Tenemos que ir viendo cada jornada. El partido de hoy está directamente relacionado con lo que haremos el martes, no hay forma de separar una cosa de la otra”, inició el entrenador con sus dichos en conferencia de prensa.

Siguiendo por la misma línea, aseguró que el foco principal está puesto en conseguir un buen resultado en La Bombonera: “Lo más importante ahora es el partido del martes; tenemos que concentrar todos nuestros esfuerzos en ese encuentro para poder tener un gran juego allí”.

Por otro lado, destacó que los hinchas son importantes para el presente del equipo, que ganó sus últimos dos partidos: “Lo que nos ha inspirado es la participación de los aficionados; cuando los seguidores del São Paulo apoyan al equipo, se vuelven fundamentales para el resultado de cualquier partido”.

Y cerró: “Nos mostraron un camino importante; esto me pasó en 2017, volvió a suceder en 2023 y ahora se está repitiendo. Espero que continuemos así, que podamos corresponder a la confianza de los aficionados y que sigan impulsando todo esto”.

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Calleri, la buena noticia para San Pablo

El delantero argentino, que se perdió los últimos compromisos del equipo, se recuperó de la lesión de tobillo que sufrió hace dos semanas y sumó minutos en la victoria de San Pablo ante el Mineiro. Esto quiere decir que está recuperado y podrá ser tenido en cuenta para visitar al Xeneize.

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