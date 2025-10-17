San Pablo atraviesa una racha idéntica a la de River y Hernán Crespo lanzó una fuerte autocrítica: “Hay una realidad inmutable”

Tal como le sucedió a River, la eliminación de la Copa Libertadores fue el comienzo de una mala racha para el San Pablo de Hernán Crespo. El Tricolor acumula seis derrotas en los últimos siete partidos, perdió posiciones en el Brasileirao y ya está afuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

La caída ante Liga de Quito en Ecuador fue el comienzo de una pesadilla para el conjunto paulista, que solo pudo vencer al casi descendido Fortaleza. El pasado jueves, profundizó su crisis cayendo 2-0 ante Gremio y el entrenador se despachó con una fuerte autocrítica.

“Los últimos partidos no han sido buenos, pero hoy realmente merecimos perder, algo que no nos había pasado antes“, aseguró el estratega argentino en conferencia de prensa, que remarcó: “Hay una realidad inmutable. En el São Paulo, enfrentamos problemas y situaciones increíbles a diario. Intentamos hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos”.

Las lesiones vienen siendo un auténtico dolor de cabeza para San Pablo y el DT admitió tener serias dificultades para armar un 11: “Intento planificar mi día a día. Las sorpresas son constantes. No tengo el privilegio de otros de pensar en los próximos dos días, porque pasan cosas increíbles todos los días. Tenemos que adaptarnos, hacer lo mejor que podamos, hacer lo que siempre intentamos hacer, respetar nuestra identidad, jugar de cierta manera”.

“Dominar al Palmeiras como lo hicimos durante 70 minutos demuestra que estamos en buena forma, pero no es suficiente. Contra Fortaleza lo hicimos bien, tuvimos mucho carácter, pero hoy no. Espero que nos recuperemos y demos la vuelta a la situación. Contra Mirassol, intentaremos defender nuestra identidad”, concluyó.

Seis derrotas en siete partidos: San Pablo y un presente similar al de River

El inicio de los problemas para el equipo de Crespo fue en la Copa Libertadores: San Pablo perdió 2 a 0 en Ecuador y 1 a 0 en su casa ante Liga de Quito, y en el medio cayó 1 a 0 ante Santos por el Brasileirao. Con el golpazo de la eliminación, perdió 1 a 0 en su casa ante Ceará y luego derrotó 2 a 0 a Fortaleza. Cuando parecía que la tormenta había pasado, sufrió dos derrotas seguidas: 3 a 2 ante Palmeiras y 2 a 0 contra Gremio.

Publicidad

Publicidad

Al River de Marcelo Gallardo le pasó prácticamente lo mismo. Perdió 2 a 1 ante Palmeiras en el Monumental, 2 a 0 ante Atlético Tucumán, 3 a 1 en la revancha con el Verdao y 2 a 1 en su casa ante Deportivo Riestra. El triunfo por la mínima ante Racing en la Copa Argentina parecía calmar las aguas, pero luego fue derrotado por Rosario Central (2 a 1) y Sarmiento (1 a 0).

Los próximos partidos de San Pablo

Mirassol vs. San Pablo | 19 de octubre a las 16 | Brasileirao

San Pablo vs. Bahía | 25 de octubre a las 21:30 | Brasileirao

Vasco da Gama vs. San Pablo | 2 de noviembre a las 20:30 | Brasileirao

ver también Exequiel Palacios respaldó a Gallardo en medio de la crisis de River: “La situación va a cambiar”