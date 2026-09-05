Atento Boca: con varios titulares, San Pablo venció a Atlético Mineiro y llega afilado a la Copa Sudamericana

Dorival Júnior cuidó pocas piezas pensando en el Xeneize y sumó de a tres en el Brasileirao. Calleri, ya recuperado, sumó minutos en el segundo tiempo.

Inmediatamente después del pitazo final que decretó el empate entre Boca y Gimnasia de Mendoza, San Pablo comenzó a jugar su partido con Atlético Mineiro. El próximo rival del Xeneize en la Copa Sudamericana se impuso por 2 a 0 sobre Atlético Mineiro y sumó su segunda victoria al hilo en el certamen local.

Para este compromiso, Dorival Júnior decidió rotar poco: Rafael; Domingos Duarte, Sabino, Marcos Antonio, Danelzinho, Luciano y Artur fueron de arranque y se perfilan para volver a ser titulares el martes por la Copa. Una decisión diferente respecto a la que tomó Rodolfo Arruabarrena, que cuidó a la mayoría de sus piezas clave.

Por otra parte, la novedad en el Tricolor es que Jonathan Calleri volvió tras su lesión en el tobillo. El futbolista argentino con pasado en el elenco de la Ribera sumó media hora de acción y llegará de la mejor manera al duelo en La Bombonera frente a su ex equipo.

Los goles de San Pablo los convirtieron Luciano y Iago (otro habitual titular que ingresó desde el banco). De esta manera, el histórico club brasileño ya piensa en el compromiso ante el Xeneize.

Formación de San Pablo vs. Atlético Mineiro

Dorival Júnior formó con Rafael; Duarte, Arboleda, Sabino; Ramón, Danielzinho, Marcos Antonio, Wendell; Artur, Luciano y Gustavo Santana. Ingresaron en el segundo tiempo Jonathan Calleri, Iago, Pablo Maia, Djhordney y Ferreira.

Cabe recordar que el próximo fin de semana, en el medio de la serie con Boca, Sao Paulo deberá afrontar el clásico contra Palmeiras por el Brasileirao. El mismo será el sábado 12 de septiembre en el Allianz Parque.

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Cuándo se juega Boca vs. San Pablo

El encuentro entre Boca y San Pablo se llevará a cabo este martes 8 de septiembre a partir de las 21:30 en La Bombonera. Dicho compromiso se podrá ver a través de la pantalla de ESPN y Disney+.