La racha negativa que buscará romper San Pablo ante Boca por la Copa Sudamericana

El elenco paulista lleva más de cuatro meses sin ganar como visitante e irá por un resultado positivo a La Bombonera.

En La Bombonera, por la ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, San Pablo de Brasil visita a Boca en búsqueda de un resultado que le permita llegar bien parado a la revancha, que se jugará dentro de una semana en el Morumbí.

Mirá la Copa Sudamericana a través de Disney+.

De cara a este encuentro, el elenco comandado por Dorival Júnior no solo intentará volver con la serie abierta, sino que también tiene como objetivo cortar con una racha negativa en condición de visitante, ya que no gana fuera de su casa desde hace cinco meses.

En total pasaron 12 partidos en esta racha. La última victoria como visitante para el elenco paulista fue el pasado 7 de abril, cuando venció 1 a 0 a Boston River por la primera fecha de la fase de grupos de este certamen. El autor del tanto fue el paraguayo Damián Bobadilla.

Durante el trayecto de esta racha negativa, San Pablo tuvo un cambio de entrenador para que llegue Dorival Júnior. Además, sufrió duras derrotas fuera de su casa, ya que perdió el clásico con Corinthians, así como también fue eliminado de la Copa de Brasil a manos de Juventude.

En total, durante estos 12 partidos, el elenco paulista solamente sacó cuatro puntos producto de cuatro igualdades, mientras que perdió en sus otras ocho presentaciones. En La Bombonera, buscará cortar con esta racha y pelear por la clasificación a las semis de la Sudamericana.

Calleri, la buena noticia para San Pablo

El delantero argentino, que se perdió los últimos compromisos del equipo, se recuperó de la lesión de tobillo que sufrió hace dos semanas y sumó minutos en la victoria de San Pablo ante el Mineiro. Esto quiere decir que está recuperado y podrá ser tenido en cuenta para visitar al Xeneize.

Publicidad

Datos clave