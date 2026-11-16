La CBF anunció el fallecimiento del exjugador y DT a los 94 años. Su extensa trayectoria en el fútbol.

El fútbol brasileño está de luto por el fallecimiento de Dino Sani a los 94 años. La CBF anunció la partida del exvolante que supo vestir camisetas de la talla de Palmeiras, Sao Paulo, Boca, Milan y Corinthians, además de la Canarinha.

“La CBF lamenta profundamente el fallecimiento de Dino Sani, integrante del equipo campeón mundial en 1958, que conquistó la primera estrella para Brasil”, anunció el organismo recordando la conquista de aquel certamen en el que también brilló por primera vez Pelé.

“Dino Sani deja un legado de conquistas y una historia que será siempre recordada por el fútbol brasileño. Nuestra solidaridad a los familiares, amigos y admiradores. Descansa en paz, campeón”, cerró la CBF.

Sani tuvo dos breves pasos por Boca, uno como jugador y otro como entrenador. Con los cortos, jugó 14 partidos en 1961 tras haberse destacado en Sao Paulo y desde La Boca dio el salto a Milan, donde ganó la Serie A y la Champions League en 1963.

Dino Sani, el entrenador de Boca en el partido de las camisetas con fibrones

Su paso por el Xeneize como DT también fue corto, de apenas 8 meses, pero fue parte de una de las peores épocas del club de la Ribera. En plena crisis financiera, con los futbolistas en huelga, Dino Sani se hizo cargo del equipo en el recordado 1984.

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Por el Metropolitano, con juveniles, Boca cayó ante Atlanta con Sani en el banco el día que el Xeneize vistió una camiseta blanca de entrenamiento con los números improvisados con fibrones. Uno de los capítulos negros de la historia del club.

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