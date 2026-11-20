El argentino se refirió a las duras condiciones de la pista en Nevada y lo poco que sirvieron de cara a lo que se viene en el fin de semana.

Se terminaron las primeras dos rondas de prácticas libres y Franco Colapinto logró generar buenas impresiones en el inicio del GP de Las Vegas de la Fórmula 1. Los dos Alpine terminaron en zona de puntos, con Pierre Gasly segundo y el argentino noveno, por lo que ilusionan de cara a la clasificación y la carrera en sí.

Cabe destacar que la FP1 solo sirvió para que los 22 monoplazas giraran por el circuito callejero de Las Vegas, ya que la lluvia impidió que se pudieran sumar tiempos de manera oficial. En la segunda práctica, ambos Alpine entraron en el top 10.

Sin embargo, Colapinto no quedó conforme con su actuación en las primeras pruebas y así lo demostró en la rueda de prensa posterior. En diálogo con ESPN, Franco señaló: “No hice nada hoy. Fue un lindo final con un par de vueltas. La pista estuvo muy patinosa, pero mejorando cada vuelta; con ganas de mañana mejorar con la pista un poco más seca y poder dar más vueltas”. Además, sentenció: “Hay mucho por entender. Prácticamente no hicimos nada hoy y hay mucho por mejorar”.

A la hora de explicar el motivo de su enojo, Colapinto amplió: “Fue un día un poco frustrante desde el punto de vista de la conducción porque, como piloto, uno quiere salir a la pista y dar vueltas, pero sabemos que las condiciones no eran representativas del resto del fin de semana. Como el pronóstico para el resto del fin de semana indica que estará seco, realmente no había mucho que aprender ni necesidad de correr riesgos. La pista estaba muy resbaladiza por el agua en la superficie, y no se secaba rápido debido a las bajas temperaturas”, explicó.

A modo de cierre, analizó: “Con el poco tiempo de pista en seco, se sentirá casi como un fin de semana de Sprint, con una sola sesión en seco antes de la qualy, así que probablemente habrá muchos autos en pista en la tercera sesión de prácticas libres. Ojalá podamos ser rápidos y arrancar con buen pie mañana, y ser competitivos cuando más importe en la qualy”.

Colapinto en el GP de Las Vegas.

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Los resultados de la práctica libre 2 del GP de Las Vegas

George Russell (Mercedes) – 1m47s272\ Pierre Gasly (Alpine) – +0s071\ Charles Leclerc (Ferrari) – +0s333\ Isack Hadjar (Racing Bulls) – +1s135\ Oscar Piastri (McLaren) – +1s181\ Lewis Hamilton (Ferrari) – +1s211\ Lando Norris (McLaren) – +1s565\ Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – +1s771\ Franco Colapinto (Alpine) – +1s957\ Fernando Alonso (Aston Martin) – +1s959\ Lance Stroll (Aston Martin) – +2s510\ Alexander Albon (Williams) – +2s557\ Max Verstappen (Red Bull) – +2s869\ Sergio Pérez (Cadillac) – +3s159\ Oliver Bearman (Haas) – +3s427\ Liam Lawson (Racing Bulls) – +3s737\ Arvid Lindblad (Racing Bulls) – +3s876\ Carlos Sainz (Williams) – +4s299\ Nico Hülkenberg (Audi) – +4s535\ Gabriel Bortoleto (Audi) – +5s053\ Valtteri Bottas (Cadillac) – +5s522\ Rafael Câmara (Ferrari) – +6s317

Horarios del GP de Las Vegas

Jueves 19 de noviembre

Práctica Libre 1 – 21:30 – COMPLETA

Viernes 20 de noviembre

Práctica Libre 2 – 01:00 – COMPLETA

Práctica Libre 3 – 21:30

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Sábado 21 de noviembre

Clasificación – 01:00

Domingo 22 de noviembre

Carrera – 01:00

*Hora de Argentina