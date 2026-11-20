El volante brasileño habló sobre su carrera y explicó que es similar a la del capitán del Xeneize.

En el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Atlético Mineiro se enfrenta a Boca en la final de la Copa Conmebol Sudamericana, con el objetivo de lograr una victoria que le permita ganar este título por primera vez en su carrera, tras caer en esta instancia en 2025.

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Previo a este encuentro, Fred, el volante del elenco brasileño, habló en una entrevista con DSports y allí no solo elogió al Xeneize, sino que también comparó su carrera con la de Leandro Paredes, quien buscará levantar su segundo título desde el regreso al club que lo vio nacer.

“Es un buen jugador, tiene una historia parecida a la mía. Hizo una carrera muy buena en Europa y volvió a su club. A mí me pasó lo mismo, ahora estoy en el club de mi corazón”, dijo respecto a la comparación entre su trayectoria y la del volante capitán de Boca.

Siguiendo por la misma línea, elogió a Paredes, a quien ya lo enfrentó cuatro veces a lo largo de su carrera, tanto a nivel clubes como selecciones: “Es un gran jugador. La gente conoce sus cualidades. Nos respetamos mucho, tanto personal como deportivamente”,

Por otro lado, se mostró confiado en dar la vuelta olímpica en Barranquilla: “Tenemos una final muy importante, un gran partido entre dos grandes clubes, dos de los países más grandes de Sudamérica. Tenemos un gran equipo, cada uno tiene su estrategia. Estamos trabajando mucho para que prevalezca la nuestra”.

Para cerrar, explicó cuál es el plan de su equipo para este partido: “Va a ser un gran juego, un gran duelo. Estamos preparados para hacer un gran juego. Será clave anular a Paredes. Estamos preparados para eso. Esperamos hacer un juego mejor que él. Va a ser un duelo muy bueno contra él, aunque esté jugando un poco más arriba. Así lo veo”.

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La posible formación de Atlético Mineiro para enfrentar a Boca

Sin el expulsado Alan Franco, el ‘Galo’ saldría a la cancha con: Everson; Natanael, Leo Duarte, Vitao, Renán Lodi; Kevin Castaño, Igor Gomes; Tomás Cuello, Fred, Bernard; Mateo Cassierra.

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