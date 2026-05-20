Independiente Santa Fe chicaneó a Platense tras ganarle por Copa Libertadores: “Juego terminado”

En las redes sociales el elenco colombiano cargó al argentino después de ganarle por 2 a 1.

En el marco de la quinta fecha del Grupo E de la Copa Conmebol Libertadores, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, Platense no pudo con Independiente Santa Fe de Bogotá y cayó por 2 a 1, por lo que no pudo asegurar su clasificación a la próxima instancia del certamen.

Luego de esta victoria, el equipo colombiano, que sumó de a tres por primera vez en lo que va de la competencia, publicó un posteo en el que chicaneó al elenco de Vicente López con una referencia a la serie ‘El juego del Calamar’, que se relaciona con el apodo del club argentino.

“Juego terminado”, posteó la institución de Bogotá en sus redes sociales, junto a un meme en el que se ve a un calamar colgado contra la pared, en señal de que fue pescado, y debajo aparecen dos leones, por el apodo del club, más un cuadro en el que muestra cómo cazaron al calamar.

La chicana de Independiente Santa Fe a Platense.

El motivo de esta chicana se debe a que el pasado 29 de abril, Platense le ganó a Independiente Santa Fe en Vicente López por 2 a 1, y en sus redes sociales celebró esta victoria con una imagen de un calamar agarrando a los dos leones del club colombiano.

La chicana previa de Platense a Independiente Santa Fe.

Publicidad

Con este resultado, y a la espera del duelo entre Corinthians y Peñarol, Platense llegará a la última fecha dependiendo de sí mismo para avanzar a la próxima instancia, ya que de sumar de a tres en Brasil frente al Timao, se asegurará el boleto a los octavos de final. De lo contrario, deberá esperar.

La tabla de posiciones del Grupo E de la Copa Libertadores

Datos claves

Independiente Santa Fe venció 2 a 1 a Platense en el Estadio El Campín.

venció a en el Estadio El Campín. El equipo colombiano publicó una chicana en redes sociales referenciando a El juego del Calamar .

en redes sociales referenciando a . Platense clasificará a octavos de final si gana a Corinthians en la última fecha.