Boca cumplió con la ley de la Copa y creo que le va a alcanzar para eliminar a Sao Paulo de la Sudamericana

El equipo del Vasco Arruabarrena tiene la personalidad que no tenía ni el de Úbeda ni el de Gago. Aparte, Sao Paulo es livianito.

Boca cumplió con la ley de la copa, que es ganar de local, ganar el primer chico. Yo creo que alcanza esta ventaja frente a Sao Paulo para llegar a las semifinales de la Sudamericana.

Yo creo que el equipo del Vasco Arruabarrena va a estar entre los cuatro mejores del torneo. ¿Por qué soy optimista? Primero que nada, porque Sao Paulo no es gran cosa y lo demostró en la cancha de Boca. Es un equipo livianito.

Por otra parte, Boca encontró en Álvaro Montero al arquero que fue a buscar. Lo está salvando seguido. Si Boca pierde por un gol, tiene los penales. Y, en los penales, sabemos que es prácticamente infalible.

Y, lo más importante: Arruabarrena dotó al equipo de una personalidad que no tenía ni con Claudio Úbeda ni con Fernando Gago. Creo que este equipo tiene más fortaleza espiritual para ir y clasificar en Brasil.

🗣️ "BOCA VA A ESTAR ENTRE LOS 4 MEJORES DE LA SUDAMERICANA".



Toti Pasman. pic.twitter.com/hxoJ60fgTJ — Bolavip Argentina (@BolavipAr) September 9, 2026

¿Por qué ganó Boca en La Bombonera? La verdad es que jugó un primer tiempo bastante flojo y lo vimos todos. Ni siquiera pateó al arco. Pero mejoró en la segunda parte.

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Boca hizo un buen segundo tiempo y, con una genialidad de Leandro Paredes, una gran jugada de Alan Velasco y una proyección de Lautaro Blanco, llegó la resolución de Miguel Merentiel, que ya suma 61 goles en Boca.

Repito: Boca cumplió con lo que hay que hacer, que es ganar en casa. El 1-0 es corto, pero yo creo que le va a alcanzar para meterse en las semifinales de la Copa Sudamericana.