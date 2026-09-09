El atacante no jugará la revancha por haber sido amonestado el pasado martes en La Bombonera en el duelo de ida de los cuartos de final.

Sao Paulo cayó 1 a 0 ante Boca en La Bombonera por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y todo se definirá el próximo martes en el Morumbí. El elenco brasileño cuenta con Jonathan Calleri, quien no podrá estar en la revancha por acumulación de tarjetas amarillas. Sin duda, una baja sumamente sensible para el conjunto paulista.

En el duelo del pasado martes en La Bombonera, Jonathan Calleri fue silbado, pese a tener un buen paso por el club. Una vez finalizado el partido, el atacante dialogó con ESPN, fue consultado por esa situación y dijo: “Es normal, siempre se silba a los contrincantes. No tengo ningún problema, yo sé lo que hice acá: fui muy feliz”.

Además, agregó tras la caída de su equipo por 1 a 0 con tanto de Miguel Merentiel: “Hoy represento a otra institución y soy muy feliz también. Un honor jugar acá en la Bombonera, vamos a hacer todo para dar vuelta el partido en el Morumbí. Tenemos muchas chances”.

Piero Maza amonestó a Calleri y se perderá la vuelta en Brasil. (Foto: Getty).

El paso de Calleri por Boca

Tras un gran paso por All Boys, Jonathan Calleri llegó a Boca en 2014 y allí pasó dos años. En su paso por el Xeneize disputó 61 partidos, marcó 23 goles y brindó 12 asistencias. El atacante obtuvo dos títulos en el elenco de la Ribera: el Torneo de Primera División 2015 y la Copa Argentina del mismo año.

¿Cuándo y dónde juega Boca ante Sao Paulo la revancha?

Luego del 1 a 0 en La Bombonera, Boca visitará a Sao Paulo el próximo martes 15 de septiembre a partir de las 21.30 horas en el Estadio Morumbí de la ciudad de San Pablo. Cabe destacar que el Xeneize enfrentará a Central Córdoba el próximo viernes en Santiago del Estero mientras que el Tricolor jugará el sábado el clásico contra Palmeiras.

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