En los últimos años, los clubes brasileños fueron los verdaderos protagonistas del fútbol sudamericano, al menos en lo que respecta a la Copa Libertadores. Sin ir más lejos, desde 2019 en adelante fueron ellos los que se quedaron siempre con el torneo más importante del continente, mientras que los argentinos hicieron fuerza, pero no pudieron coronar.
Distinto es el caso de la Copa Sudamericana, donde la repartija de títulos por nacionalidades fue más pareja en este último tiempo. Boca sueña con ganar la edición de 2026 y ya encaminó la clasificación a semifinales luego de superar por 1 a 0 a Sao Paulo en La Bombonera.
Justamente La Bombonera se convirtió en una fortaleza para el Xeneize en lo que respecta a duelos ante brasileños. Luego del 1 a 0 frente a Sao Paulo, Boca estiró su racha sin derrotas ante brasileños a diez partidos en lo que respecta a partidos organizados por la Conmebol. La última vez que cayó ante un equipo de esa nacionalidad en condición de local fue 1 a 0 ante Inter de Porto Alegre por la Libertadores 2020.
Merentiel grita su gol ante Sao Paulo. (Foto: Getty).
Los 10 partidos invictos consecutivos de Boca en La Bombonera ante brasileños
- Copa Libertadores 2020 – 0 a 0 vs. Santos
- Copa Libertadores 2021 – 2 a 0 vs. Santos
- Copa Libertadores 2021 – 0 a 0 vs. Atlético Mineiro
- Copa Libertadores 2022 – 1 a 1 vs. Corinthians
- Copa Libertadores 2022 – 0 a 0 vs. Corinthians
- Copa Libertadores 2023 – 0 a 0 vs. Palmeiras
- Copa Sudamericana 2024 – 1 a 1 vs. Fortaleza
- Copa Sudamericana 2024 – 1 a 0 vs. Cruzeiro
- Copa Libertadores 2026 – 1 a 1 vs. Cruzeiro
- Copa Sudamericana 2026 – 1 a 0 vs. Sao Paulo
¿Cuándo y dónde juega Boca ante Sao Paulo la revancha?
Boca le ganó 1 a 0 a Sao Paulo en La Bombonera y sacó ventaja en los cuartos de la Copa Sudamericana 2026
Luego del 1 a 0 en La Bombonera, Boca visitará a Sao Paulo el próximo martes 15 de septiembre a partir de las 21.30 horas en el Estadio Morumbí de la ciudad de San Pablo. Cabe destacar que el Xeneize enfrentará a Central Córdoba el próximo viernes en Santiago del Estero mientras que el Tricolor jugará el sábado el clásico contra Palmeiras.
DATOS CLAVE
- Boca Juniors venció 1-0 a Sao Paulo por la ida de Copa Sudamericana.
- Boca Juniors suma diez partidos invicto como local ante clubes brasileños por Conmebol.
- Boca Juniors visitará a Sao Paulo la vuelta el martes 15 de septiembre.