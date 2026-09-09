Dorival Júnior elogió a Boca y lo advirtió para la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana: “Tengo mucha confianza”

El entrenador de Sao Paulo habló en conferencia de prensa y palpitó la revancha, que se jugará en el Morumbí.

Con gol de Miguel Merentiel, en La Bombonera, Boca le ganó 1 a 0 a Sao Paulo y de esta manera se quedó con el primer chico de los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. La revancha, se jugará el próximo martes en el Morumbí, en Brasil.

Luego de la caída de su equipo, Dorival Júnior, entrenador del elenco paulista, habló en conferencia de prensa, en donde elogió al elenco comandado por Rodolfo Arruabarrena. A su vez, se mostró confiado con poder revertir el resultado negativo en su estadio, junto a su gente.

“Nadie quiere perder en un partido de 180 minutos. Nos hubiera gustado obtener un mejor resultado. Boca lo mereció, aprovechó la oportunidad que creó y se puso en ventaja. Todavía quedan 90 minutos de un partido que se jugará como se jugó aquí”, inició con su análisis.

“Dos equipos que se conocen, se respetan y tienen una historia maravillosa, y harán todo lo posible por pasar a la siguiente fase. Marcamos muy bien a Boca; solo tuvimos ese momento en el que Merentiel tuvo mucha suerte de marcar por un despiste”, continuó al respecto.

“Boca tuvo una oportunidad y supo aprovecharla. Nosotros tuvimos dos y no tuvimos tanta suerte. No es la entrada o salida de un solo jugador lo que cambia el panorama. Lo que pensábamos era tener un jugador un poco más fijo, posicionado frente a nuestra área, lo cual sería muy importante, y así fue”, concluyó.

Por otro lado, se mostró confiado con que su equipo podrá dar vuelta el resultado y avanzar a las semifinales del certamen continental: “Tengo mucha confianza en que todo puede pasar. Nos quedan 90 minutos y lucharemos para darle la vuelta al partido”.

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Para cerrar, se refirió a la ausencia de Calleri en la revancha por suspensión: “Es una baja importante para el próximo partido, ya que recibió su tercera tarjeta amarilla. Tendremos que aceptar esta situación; es un jugador clave, el capitán del equipo. No me imaginaba que esto pudiera ocurrir en un momento como este, pero tenemos que afrontarlo y hacer todo lo posible para suplir la ausencia de Calleri en el próximo encuentro”.

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