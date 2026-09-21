Conmebol confirmó los días de las semifinales de la Copa Sudamericana y Libertadores 2026

Cada vez falta menos para los partidos de las semifinales, tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana. Con esos compromisos sobre la mesa, la CONMEBOL confirmó los días y horarios de cada uno de los encuentros que se jugarán entre el martes 13, miércoles 14 y jueves 15 de octubre y una semana más tarde las revanchas.
Cabe recordar que los cruces serán: Estudiantes de La Plata contra Flamengo, mientras que al mismo tiempo se medirán Fluminense ante Palmeiras por la principal competición. En el certamen restante, Boca enfrenta a Vasco da Gama, donde el ganador jugará contra el vencedor de la serie entre Atlético Mineiro frente a Montevideo City Torque.
Tiago Palacios y Ayrton Lucas en el último Estudiantes – Flamengo. (Getty Images)
Días y horarios de semifinales de Copa Libertadores 2026
Miércoles 14 de octubre
21:30 | Fluminense – Palmeiras | Río de Janeiro, Brasil
Jueves 15 de octubre
21:30 | Estudiantes de La Plata – Flamengo | Buenos Aires, Argentina
Miércoles 21 de octubre
21:30 | Palmeiras – Fluminense | Sao Paulo, Brasil
Jueves 22 de octubre
21:30 | Flamengo – Estudiantes de La Plata | Río de Janeiro, Brasil
Días y horarios de semifinales de Copa Sudamericana 2026
Martes 13 de octubre
- 21:30 | Boca – Vasco da Gama | Buenos Aires, Argentina
Miércoles 14 de octubre
- 21:30 | Atlético Mineiro – Montevideo City Torque | Belo Horizonte, Brasil
Martes 20 de octubre
21:30 | Vasco da Gama – Boca | Río de Janeiro, Brasil
Miércoles 21 de octubre
19:00 | Montevideo City Torque – Atlético Mineiro | Montevideo, Uruguay
Miguel Merentiel, Leandro Paredes y Lautaro Blanco, figuras de Boca. (Getty Images)