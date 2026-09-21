Conmebol confirmó los días de las semifinales de la Copa Sudamericana y Libertadores 2026

Estudiantes va con Flamengo y Palmeiras ante Fluminense, mientras que Boca enfrenta a Vasco da Gama y Atlético Mineiro contra Montevideo City Torque.

Cada vez falta menos para los partidos de las semifinales, tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana. Con esos compromisos sobre la mesa, la CONMEBOL confirmó los días y horarios de cada uno de los encuentros que se jugarán entre el martes 13, miércoles 14 y jueves 15 de octubre y una semana más tarde las revanchas.

Cabe recordar que los cruces serán: Estudiantes de La Plata contra Flamengo, mientras que al mismo tiempo se medirán Fluminense ante Palmeiras por la principal competición. En el certamen restante, Boca enfrenta a Vasco da Gama, donde el ganador jugará contra el vencedor de la serie entre Atlético Mineiro frente a Montevideo City Torque.

Tiago Palacios y Ayrton Lucas en el último Estudiantes – Flamengo. (Getty Images)

Días y horarios de semifinales de Copa Libertadores 2026

Miércoles 14 de octubre

21:30 | Fluminense – Palmeiras | Río de Janeiro, Brasil

Jueves 15 de octubre

21:30 | Estudiantes de La Plata – Flamengo | Buenos Aires, Argentina

Miércoles 21 de octubre

21:30 | Palmeiras – Fluminense | Sao Paulo, Brasil

Jueves 22 de octubre

21:30 | Flamengo – Estudiantes de La Plata | Río de Janeiro, Brasil

Días y horarios de semifinales de Copa Sudamericana 2026

Martes 13 de octubre

21:30 | Boca – Vasco da Gama | Buenos Aires, Argentina

Miércoles 14 de octubre

21:30 | Atlético Mineiro – Montevideo City Torque | Belo Horizonte, Brasil

Martes 20 de octubre

21:30 | Vasco da Gama – Boca | Río de Janeiro, Brasil

Miércoles 21 de octubre

19:00 | Montevideo City Torque – Atlético Mineiro | Montevideo, Uruguay

Miguel Merentiel, Leandro Paredes y Lautaro Blanco, figuras de Boca. (Getty Images)