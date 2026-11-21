En el promedio de la primera y segunda etapa de la final, se dará el "Cooling Break" que se instaló por FIFA desde la Copa del Mundo 2026.

Se terminó la espera. Este sábado, desde las 19:30 de Argentina, Boca y Atlético Mineiro se medirán en la gran final de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.

Como sucede en cada partido desde que terminó el Mundial 2026 que organiza directamente la Conmebol, la pausa de hidratación, que se hizo presente de manera formal por FIFA, también se roba el protagonismo de los compromisos internacionales en Sudamérica.

En todas las instancias de la Copa Sudamericana y Libertadores de este semeste se instaló la medida del “Cooling Break” a los 22 minutos del primer y el segundo tiempo de cada partido. En la final entre Boca y Mineiro no será la excepción.

¿Qué es el cooling break?

El cooling break, también conocido como pausa de hidratación, es un descanso del juego que permite a los futbolistas refrescarse, beber agua y recibir instrucciones de su cuerpo técnico durante los partidos.

Esta medida se implementó originalmente en el Mundial 2014 en Brasil, donde fue necesario un mandato judicial para que la FIFA la hiciera obligatoria ante el calor extremo. Desde entonces, ha sido utilizada en competiciones cuando las temperaturas superan ciertos umbrales, pero nunca de forma tan sistemática y garantizada como en la próxima Copa del Mundo.

En el contexto del Mundial 2026, el cooling break representó una evolución significativa de las prácticas anteriores. Ya no dependerá de evaluaciones de temperatura en tiempo real ni de umbrales de Wet Bulb Globe Temperature (WBGT).

Publicidad

En su lugar, se aplicó un protocolo simplificado y predecible que beneficiará tanto a los jugadores como a los organizadores del torneo y las cadenas de televisión, proporcionando bloques de transmisión más consistentes. Este mismo protocolo se instaló, por FIFA, para determinadas competencias. Entre ellas, las internacionales de Conmebol, como la Copa Sudamericana.

Duración y momento de los cooling breaks en el Mundial 2026

Cada cooling break tiene una duración exacta de tres minutos desde el silbatazo del árbitro. Habrá dos pausas por partido, una en cada tiempo, y serán llamadas a los aproximadamente 22 minutos de juego en ambas mitades. Los árbitros tendrán cierta flexibilidad si se produce una interrupción por lesión poco antes del minuto 22, pero el cronograma será consistente en todos los encuentros.

Las alineaciones de Mineiro y Boca

ATLÉTICO MINEIRO: Everson; Natanael, Vitao, Ruan Tresoldi, Renan Lodi; Kevin Castaño, Igor Gomes o Alexsander; Tomás Cuello, Fred, Bernard; Thiago Borbas o Mateo Casierra. DT: Eduardo Domínguez.

Publicidad

BOCA JUNIORS: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.