Quién es el DT de O’Higgins, rival de Boca en la Copa Sudamericana

Es la primera experiencia en el exterior para el entrenador argentino, que ya había enfrentado al Xeneize con Palestino.

Boca inicia este jueves su camino en la Copa Sudamericana, competencia en la que desembarcó por finalizar en la tercera posición de su grupo en Copa Libertadores, con la frustración de haber quedado eliminado del certamen internacional de clubes de Conmebol. Su rival en los playoffs clasificatorios a octavos de final será O’Higgins de Chile, que fue segundo en el Grupo C de la Sudamericana por detrás de Sao Paulo.

El equipo chileno llegó Buenos Aires para abrir la serie en La Bombonera comandado por un entrenador argentino: Lucas Bovaglio, quien asumió el cargo en diciembre del año pasado y ha dirigido al equipo a lo largo de todo el certamen continental.

Oriundo de Rafaela, Santa Fe, donde también hizo su debut como futbolista profesional con la camiseta de Atlético, el DT de 47 años fue ayudante de Jorge Burruchaga en el club, en 2016, y un año más tarde asumió como principal dando inicio a su recorrido.

En el ascenso argentino dirigió también a Villa Dalmine, Deportivo Morón e Instituto de Córdoba, equipo con el que consiguió el ascenso a Primera División para 2023. Luego inició su campaña en el exterior, pasando por Guaraní de Paraguay y Palestino en Chile, antes de desembarcar en O’Higgins.

Lucas Bovaglio, DT de O’Higgins.

¿Qué dijo Bovaglio en la previa del partido contra Boca?

Lucas Bovaglio calificó el partido de este jueves contra Boca en La Bombonera como “el más importante en la historia de la institución” y remarcó las expectativas e ilusiones que tiene O’Higgins por sacar adelante la serie y seguir con vida en la Copa Sudamericana.

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“El rival de envergadura es uno de esos que invitan a tener una cita con la historia y ojalá que sea con un resultado positivo. Queremos ser un equipo que venga a competir, a tratar de mostrar sus armas y queremos llevarnos un resultado positivo”, agregó.

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