Lucas Bovaglio, DT de O’Higgins, advirtió a Boca antes del cruce por la Copa Sudamericana

El argentino palpitó el duelo por los dieciseisavos de final y el ganador va contra Recoleta, que espera en la siguiente instancia.

Luego de la eliminación en la Copa Libertadores tras perder por 1-0 con Universidad Católica, Boca jugará los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 cuando comience el segundo semestre. Por los dieciseisavos de final, se medirá con O’Higgins por un lugar en la siguiente instancia, donde espera pacientemente Recoleta que avanzó como segundo de su zona.

Cabe recordar que el elenco chileno sumó 10 puntos, quedó por detrás de Sao Paulo y por delante de Millonarios y Boston River. Sin embargo, vale resaltar que no podrán jugar de local ante el Xeneize ya que el Estadio Teniente de Rancagua no cumple con los requisitos mínimos de capacidad que exige la Conmebol para esta clase de partidos y se mudarán al reconocido Estadio Nacional.

Lucas Bovaglio, entrenador argentino de O’Higgins. (Getty Images)

Lo cierto es que, de cara a los playoffs de la Sudamericana, Lucas Bovaglio rompió el silencio. “Boca es un grande del continente“, sentenció el entrenador argentino sin titubear. Pocos segundos más tarde, el director técnico redobló la apuesta. “Nos tocó uno de los rivales más difíciles que podíamos tener“, manifestó resaltando una vez más el plantel del Xeneize.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el experimentado amplió su discurso al respecto. “Vamos a enfrentar a un rival que se armó para ganar la Copa Libertadores y cayó en Copa Sudamericana“, expresó el ex Deportivo Morón, Instituto, Palestino. No conforme con eso, continuó con su relato y fue ahí cuando sostuvo: “Pero este es un desafío más para el equipo“.

Leandro Paredes, capitán de Boca. (Getty Images)

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Inmediatamente después, el entrenador analizó cómo debe jugarse este duelo. “Sabemos que para jugar estos partidos no puedes equivocarte y tienes que rendir al máximo“, deslizó Bovaglio con la mente ya puesta en Boca. En ese sentido, ya piensa en la estrategia y por eso soltó: “Faltan dos meses para el partido y lo vamos a preparar como corresponde“.

Antes de cerrar su respuesta sobre lo que será el cotejo frente al conjunto de la ribera, se encargó de hablar de sus propios futbolistas. “A lo largo de la temporada hemos tenido distintos encuentros de índole internacional y, mientras más difícil es el escollo, mejor responde el equipo“, reconoció sobre sus dirigidos para explicar el buen presente de O’Higgins.

Lucas Bovaglio, entrenador argentino de O’Higgins. (Getty Images)