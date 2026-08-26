River, el último eliminado: así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

En el Monumental se definió el último pasaje y solo quedan 8 equipos en carrera por el título de CONMEBOL.

Por el terremoto en Colombia, la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 en aquel país debió posponerse por una semana. Finalmente, River Plate e Independiente Santa Fe cerraron este miércoles su serie, con clasificación para los colombianos.

Luego del empate sin goles en Bogotá, la semana pasada, el elenco dirigido por Pablo Repetto consiguió la victoria por penales en condición de visitante y se metió entre los 8 mejores del torneo. En los 90 fue 1-1 y en la tanda patearon en 22 oportunidades.

De esta manera, Santa Fe enfrentará en cuartos de final a Vasco da Gama, que viene de dejar en el camino a Olimpia en una serie sin equivalencias a favor de los brasileños. En el horizonte asoma un posible duelo ante Boca, en hipotéticas semifinales, si el Xeneize supera a Sao Paulo.

Con este resultado, Boca es el único equipo argentino en carrera en esta competencia internacional. Del otro lado del cuadro, Atlético Mineiro chocará ante Santos por un lugar en semifinales, mientras que Cienciano hará lo propio ante Montevideo City Torque.

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026

Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 están programados para septiembre. Los duelos de ida se jugarán entre el martes 8 y el jueves 10, mientras que los encuentros de vuelta serán entre el martes 15 y el jueves 17. CONMEBOL informará las fechas exactas próximamente.

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