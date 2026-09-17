Marcelo Gallardo explicó por qué aceptó la oferta para ser DT de Ecuador: “Siempre me generó curiosidad”

Comienza el ciclo de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador. En las primeras horas del día el entrenador de último paso en River emprendió viaje rumbo a Quito para iniciar una nueva etapa en su carrera, con la particularidad de que por primera vez estará al mando de un seleccionado nacional.

Previo a subirse al avión, el ‘Muñeco’ habló con los medios presentes, y allí no solo se mostró entusiasmado con esta nueva oportunidad, sino que también explicó cuáles fueron los motivos por los que se decidió por aceptar esta oferta, ya que hace dos años la rechazó.

“Es un desafío totalmente nuevo para mí. Siempre me generó curiosidad poder dirigir un seleccionado. Creo que llegó en un momento donde estaba con deseos de volver a trabajar, se presentó esta oportunidad hace dos años, antes de Beccacece y en ese momento no estaba en condiciones de poder asumir ese desafío. Hoy se presenta y me agarra con ganas de poder tener un desafío totalmente diferente en mi vida como entrenador”, dijo sobre sus primeras sensaciones y el motivo por el que antes rechazó la propuesta.

Siguiendo con sus declaraciones, explicó por qué ahora aceptó el ofrecimiento: “La muy buena generación de futbolistas que tiene, eso realmente despierta un entusiasmo importante en mí. Jugadores jóvenes, con talento, con actualidad y presencia en equipos de Europa. Otros con un potencial enorme de seguir desarrollando y eso conjuga el deseo de dar ese gran paso para tratar de potenciarnos”.

Y cerró: “Todavía no llegué. La idea es construir un equipo con el que el pueblo ecuatoriano se sienta identificado. Eso tiene su proceso. Es verdad que tiene potencial y futbolistas para dar un paso más. Vamos a iniciar un proceso largo, que esperemos que sea con un buen sentido, que tenga algo detrás que lo contenga, con una buena estructura para que eso suceda. No llega de la noche a la mañana, pero estamos con el deseo de que suceda”.

Los primeros partidos de Marcelo Gallardo como entrenador de Ecuador

24/9 – Ecuador vs. Corea del Sur (Suwon, Corea del Sur)

vs. Corea del Sur (Suwon, Corea del Sur) 1/10 – Ecuador vs. Japón (Yokohama, Japón)

vs. Japón (Yokohama, Japón) 5/10 – Ecuador vs. Nueva Zelanda o Panamá (Tokio, Japón)

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