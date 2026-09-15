Qué canal pasa Sao Paulo vs. Boca por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026: cómo ver por TV y a qué hora empieza

Todos los detalles relacionados con la transmisión del encuentro entre brasileños y argentinos por el certamen continental.

Este martes, en el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, Sao Paulo y Boca Juniors se encuentran frente a frente en el mítico Estadio Morumbí. Lo hacen con el objetivo en común de meterse entre los cuatro mejores del propio certamen continental.

No es un detalle menor que, hace exactamente una semana, en la Bombonera de Buenos Aires, los comandados tácticamente por Rodolfo Arruabarrena se quedaron con una victoria por 1-0 gracias a un solitario tanto de Miguel Merentiel en la etapa complementaria.

Cómo ver Sao Paulo vs. Boca por TV

Sao Paulo vs. Boca Juniors podrá visualizarse por intermedio de la pantalla de DSports, así como también a través de la plataforma DGO. Además, el canal puede encontrarse en Flow.

A qué hora se juega Sao Paulo vs. Boca

El partido entre Sao Paulo y Boca Juniors, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, se llevará a cabo este martes 15 de septiembre, desde las 21:30 horas de la República Argentina, en el Estadio Morumbí.

Los árbitros del partido

Árbitro principal : Gustavo Tejera (Uruguay)

: Gustavo Tejera (Uruguay) Asistente 1 : Nicolás Tarán (Uruguay)

: Nicolás Tarán (Uruguay) Asistente 2 : Martín Soppi (Uruguay)

: Martín Soppi (Uruguay) Cuarto árbitro : José Burgos (Uruguay)

: José Burgos (Uruguay) VAR : Leodan González (Uruguay)

: Leodan González (Uruguay) AVAR: Héctor Bergalo (Uruguay)

La previa de Sao Paulo vs. Boca

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El cuadro de la Copa Sudamericana