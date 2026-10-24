El atacante vivió una incómoda situación luego de tener un noble gesto con un rival en el empate entre Juventus y Peñarol en el Centenario.

Cristian Leonel Jaime es una de las grandes promesas surgidas en la cantera de River. A mediados de 2026, el atacante se marchó a préstamo a Peñarol por un año con la misión de sumar rodaje y volver más preparado en 2027. Sus primeras actuaciones fueron más que destacadas y, en pleno momento irregular del Millonario, muchos hinchas se preguntaban por qué fue cedido.

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Peñarol visitó a Juventud el pasado viernes y allí Cristian Jaime vivió un momento sumamente incómodo. Corrían 30 minutos del primer tiempo cuando Ignacio Alegre trabó con Kevin Rolón, éste quedó sentido en el piso, pero el árbitro no cobró infracción.

Alegre, tras recuperar la pelota, juega con Cristian Jaime que quedó en una posición inmejorable para lastimar al rival, pero el ex River decidió darse vuelta y tirar la pelota afuera para que puedan atender a Rolón, jugador de Juventud. Inmediatamente, empezaron a caer los silbidos de las tribunas.

Por otro lado, sus propios compañeros le reprocharon haber desperdiciado un ataque por tirar la pelota afuera, cuando ni siquiera el árbitro había cobrado falta. Toda esa situación generó que Cristian Jaime no pueda contener la impotencia y se ponga a llorar en pleno campo de juego. Cabe destacar que el partido finalizó 0 a 0 en el Estadio Centenario.

La jugada de la polémica

¡TREMENDA IMAGEN EN EL CENTENARIO! Leo Jaime frenó un ataque de Peñarol para que atiendan a un jugador de Juventud y el argentino terminó llorando por los silbidos y la reprobación de sus compañeros.



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