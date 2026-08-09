Con River en una situación crítica, así está la Tabla Anual rumbo a la Libertadores y la Sudamericana

El Millonario no pudo haber empezado peor el semestre: se encuentra en una posición que no le otorgaría ningún pasaje continental para 2027.

La Fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina sigue su marcha. En ese contexto, llegamos a esta jornada de domingo después de lo que fue otra dura derrota de River Plate como visitante de Tigre y también del empate 1-1 entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield, entre otros duelos apasionantes.

Así las cosas, todo continuó hoy con un plato fuerte como el clásico entre San Lorenzo de Almagro y Huracán, quienes se encontraron frente a frente en el Nuevo Gasómetro. Allí, el Globo se hizo fuerte y se impuso en dicho reducto después de nada más ni nada menos que 25 años. Lo hizo 2-0 con dos tantos de Jordy Caicedo.

Luego llegó el turno de Gimnasia y Esgrima La Plata recibiendo a Barracas Central en El Bosque, en un duelo de conjuntos que arrancaron el certamen de manera interesante. En medio de ese panorama, el Lobo cosechó una victoria de oro por 2-0 para seguir escalando, gracias a los goles de Nicolás Colazo y Franco Torres.

En paralelo, con el Estadio Norberto “Tito” Tomaghello de Florencio Varela como testigo y como escenario, quienes midieron fuerzas fueron Defensa y Justicia y Newell’s Old Boys de Rosario. Bajo esa órbita, el Halcón se impuso 2-1 gracias a los tantos de Fernando Román y Tomás Parez, mientras que Bruno Cabrera descontó para la visita.

Por último, llegó el turno de otro duelo más que interesante: el que protagonizaron Argentinos Juniors y Racing Club en el Estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal. Y el Bicho sumó un gran triunfo por 2-1 para igualar la línea de Independiente Rivadavia de Mendoza en la cima de la tabla acumulada.

Tomás Molina y Hernán López Muñoz fueron los autores de las anotaciones del equipo conducido tácticamente por Nicolás Diez, mientras que Ezequiel Cannavo igualó transitoriamente para los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda. Cabe destacar que Adrián Martínez se fue expulsado y Martín Di Cesare sufrió una preocupante lesión en la Academia.

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La Tabla Anual 2026

Independiente Rivadavia – 41 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Argentinos Juniors – 41 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 38 puntos – COPA LIBERTADORES Boca Juniors – 35 puntos – COPA SUDAMERICANA Rosario Central – 35 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia (LP) – 35 puntos – COPA SUDAMERICANA Estudiantes (LP) – 34 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente – 30 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 30 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 30 puntos Barracas Central – 30 puntos River Plate – 29 puntos Huracán – 29 puntos Talleres – 29 puntos Tigre – 27 puntos Lanús – 27 puntos Defensa y Justicia – 26 puntos Unión – 25 puntos Racing – 25 puntos San Lorenzo – 25 puntos Sarmiento – 25 puntos Gimnasia (M) – 25 puntos Banfield – 22 puntos Platense – 20 puntos Atlético Tucumán – 19 puntos Central Córdoba – 19 puntos Newell’s – 19 puntos Deportivo Riestra – 17 puntos Aldosivi – 9 puntos Estudiantes (RC) – 9 puntos – DESCENSO

Las posiciones del Torneo Clausura