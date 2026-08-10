En Santa Fe no se hacen eco de la crisis de River: “Son los favoritos”

Las derrotas se siguen acumulando y la preocupación en River es cada vez mayor. El pasado sábado, el equipo de Eduardo Coudet perdió 1 a 0 ante Tigre y sumó su sexta caída al hilo. El Millonario tiene una oportunidad inmejorable para levantar cabeza cuando el próximo miércoles, a partir de las 21.30 horas, se mida ante Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En la antesala del primer partido de la serie habló Pablo Repetto, entrenador de Santa Fe fue entrevistado por ESPN Colombia y al ser consultado por el mal momento del River, el uruguayo afirmó: “A veces el tema de que River no viene bien te puede hacer más favorito y te puede no tener en alerta al ciento por ciento, que es como tenemos que estar“.

Además, agregó: “Sabemos que River es un gigante, que tiene grandes jugadores, campeones en el Mundial del 2022 y ha contratado muchísimos jugadores. River es el equipo que más se reforzó, ha hecho una inversión gigante, creo que 67 millones”.

Pablo Repetto. (Foto: Getty).

“Eso habla de la calidad de los jugadores que llegan. Nosotros tenemos claro que va a ser un partido durísimo y que ellos son los favoritos por todo lo que hablamos, de su historia, el presupuesto que tienen y a partir de eso de los jugadores que tienen”, agregó Repetto.

El recuerdo de una eliminación en la que fue protagonista

Pablo Repetto dirigía a Independiente del Valle en 2016, año en que el elenco ecuatoriano eliminó a River de la Libertadores en octavos de final. Así lo recordó el uruguayo: “Ese partido de local que nosotros sacamos la diferencia y que ganamos 2-0, River salió a buscarlo el partido y nos dejó espacios y yo creo que va a ser diferente este partido. Vamos a tener que tomar más protagonismo y no tener tanto espacio como tuvimos esa noche en Quito“.

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