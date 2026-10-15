Alineaciones de Estudiantes vs. Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026

El Pincha y el Mengao se encuentran frente a frente en La Plata con el objetivo en común de dar el primer paso hacia la final.

Este jueves, en el marco del partido de ida correspondiente a las semifinales de la presente edición de la Copa Libertadores de América, Estudiantes de La Plata y Flamengo se encuentran frente a frente con el Estadio UNO como testigo y como escenario.

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Por un lado, el equipo comandado estratégicamente por Alexander Medina llegó a esta instancia del certamen continental después de dejar en el camino a Universidad Católica de Chile en octavos de final y posteriormente a Corinthians en cuartos de final.

Por el otro, el Mengao, vigente campeón de la Copa Libertadores, desembarcó en esta etapa del propio torneo como consecuencia de su saldo positivo contra Cruzeiro en octavos de final y, posteriormente, gracias a su victoria frente a Independiente del Valle en cuartos de final.

Probables formaciones de Estudiantes y Flamengo

ESTUDIANTES: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos.

FLAMENGO: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino; Pedro.

La previa de Estudiantes vs. Flamengo

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El cuadro de la Copa Libertadores