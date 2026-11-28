Todos los detalles relacionados a la televización de la final de la copa más importante del continente.

Este sábado, desde las 17 horas de Argentina, Palmeiras y Estudiantes de La Plata se miden por la final de la edición 2026 de la Copa Libertadores, en la que se definirá al nuevo campeón.

El partido que se disputa en el Estadio Centenario de Montevideo y cuenta con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, junto con su coterráneo Juan Soto en el VAR.

Como en cada final internacional, las opciones para ver el compromiso en vivo y en directo son varias. A continuación, todos los detalles de la televización del partido definitorio de la Copa Libertadores 2026.

Dónde ver Palmeiras – Estudiantes, por la final de la Copa Libertadores

Para seguir en vivo la transmisión oficial del enfrentamiento entre Estudiantes de la Plata y Palmeiras por la final de la Copa Libertadores, hay tres opciones disponibles. Esto se debe a que Telefé y Fox Sports son los canales encargados del partido que define al nuevo campeón. Además, es transmitido por Disney + Premium a través de la plataforma digital.

Las posibles formaciones de Palmeiras y Estudiantes

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Joaquín Piquerez o Arthur; Jhon Arias, Flaco López y Vítor Roque o Mauricio.

ESTUDIANTES: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo.

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La previa de la final: cómo llegan Estudiantes y Palmeiras