En su recorrido por inferiores, el argentino estuvo a prueba en el elenco platense.

En el Estadio Centenario de Montevideo, Palmeiras de Brasil se enfrenta a Estudiantes de La Plata en la final de la Copa Conmebol Libertadores, en búsqueda de la gloria eterna y levantar este trofeo por cuarta vez en su historia, para justamente igualar al Pincharrata.

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Uno de los principales protagonistas de este encuentro será José Manuel López, el delantero del Verdao. No solamente lo será por el hecho de enfrentarse a un equipo de su país natal, sino que también porque tuvo un paso desconocido por el elenco platense.

Es que, previo a llegar a Independiente, donde hizo parte de las divisiones inferiores, el ‘Flaco’ estuvo a prueba en Estudiantes, pero finalmente no quedó. “El Flaco vino a Estudiantes. Lo trajo Milito y quedó libre. Después se va a Independiente, que no lo citaban, y ahí vino a San Lorenzo por Bruno, un amigo de él que jugaba acá”, contó Daniel Vila, presidente de San Lorenzo de Villa Castells.

“Él vivía acá en La Plata después de quedarse libre en Estudiantes. Empezó a jugar en la categoría 2000 con nosotros y estuvo casi dos años y medio, tres”, agregó Vila en diálogo con La Palabra Final, por 1.21+, para dar detalles sobre el paso del ‘Flaco’ por la ciudad de La Plata.

Por otro lado, afirmó que allí no jugaba de centrodelantero, tal como lo hace ahora en Palmeiras: “Jugaba de enganche. Siempre jugó por ahí, por eso viste que se tira para los costados y tiene un manejo de pelota tremendo. Era humilde y calladito. Y sigue siendo humilde“.

Para cerrar, destacó la humildad del correntino y su relación con San Lorenzo de Villa Castells: “El año pasado nos mandó una camiseta firmada para que la rifemos. Está en contacto con varios chicos y con la comisión del club”.

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