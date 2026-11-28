Llegó el día. En el Estadio Centenario de Montevideo, Estudiantes de La Plata y Palmeiras de Brasil se enfrentan para conocer al nuevo campeón de la Copa Conmebol Libertadores, así como también al segundo clasificado de la región al Mundial de Clubes 2029.

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El Pincha, viene de eliminar a Universidad Católica, Corinthians y Flamengo en este certamen, y buscará ganar este título por quinta vez en su historia, para así convertirse en el tercer equipo argentino más ganador de la historia y dejar en la cuarta posición a River.

Palmeiras, por su parte, quiere la revancha de lo ocurrido el año pasado, ya que cayó en esta misma instancia frente a Flamengo. A lo largo de su camino, eliminó a Cerro Porteño de Paraguay, a Liga de Quito por penales, y a Fluminense.

Las alineaciones de Estudiantes y Palmeiras por la final de la Copa Libertadores

Palmeiras : Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Joaquín Piquerez, Jhon Arias, Flaco López y Vítor Roque.

: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Joaquín Piquerez, Jhon Arias, Flaco López y Vítor Roque. Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo.

El equipo arbitral de este partido