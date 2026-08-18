Alineaciones de Universidad Católica y Estudiantes para el partido por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Luego del 1-1 en La Plata, chilenos y argentinos vuelven a encontrarse frente a frente con el objetivo de avanzar en el certamen continental.

Este martes, en el marco del partido de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2026, Universidad Católica de Chile y Estudiantes de La Plata se encuentran frente a frente con el Estadio Claro Arena de San Carlos de Apoquindo como testigo y como escenario, en medio de una serie muy pareja.

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Cabe destacar que, hace una semana, Pinchas y Cruzados se vieron las caras en territorio platense, donde los comandados estratégicamente por Alexander Medina abrieron el marcador rápidamente, pero se durmieron en los laureles y lo terminaron pagando muy caro. Es que la Católica, verdugo de Boca, supo estampar el 1-1 definitivo.

De esta manera, la serie quedó totalmente abierta de cara a la resolución de este martes en territorio chileno, donde ambos saldrán al campo de juego con el objetivo en común de conseguir uno de los boletos disponibles rumbo a los cuartos de final de la presente edición del certamen continental más importante de América a nivel de equipos.

Las probables formaciones de Universidad Católica y Estudiantes

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Jimy Martínez; Diego Corral, Justo Giani y Martín Gómez.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.

La previa de Universidad Católica vs. Estudiantes

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