Alineaciones de Lanús vs. Estudiantes por la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Este lunes, en La Fortaleza, el Granate y el Pincha se encuentran frente a frente cerrando una nueva fecha del certamen doméstico.

La Fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina llega a su fin. En medio de ese panorama, este lunes, Lanús y Estudiantes de La Plata se encuentran frente a frente en La Fortaleza, buscando tres puntos muy importantes.

Cabe destacar que el Granate arriba a este espectáculo luchando por un lugar en los octavos de final de la presente edición del certamen doméstico. Además, acumula dos victorias en serie después de lo que fueron sus triunfos contra Defensa y Justicia y Deportivo Riestra.

Por su parte, el Pincha necesita un triunfo para seguir recuperando terreno en el Torneo Clausura, luego de que lo fue su reciente triunfo contra Platense. Al mismo tiempo, los del Cacique Medina vienen de conseguir una gran clasificación a semifinales de Copa Libertadores, sobre Corinthians.

Las probables formaciones de Lanús y Estudiantes

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Franco Watson, Lucas Besozzi; Allan Wlk.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Adolfo Gaich y Joaquín Tobio Burgos.

La previa de Lanús vs. Estudiantes

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Las posiciones del Torneo Clausura 2026