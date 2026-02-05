Es tendencia:
Un ex Chelsea que quedó libre este año fue ofrecido a dos equipos que jugarán la Copa Libertadores

En 2022 el futbolista fue condenado tras la difusión de un video en redes sociales y su carrera fue en declive. Cuatro años más tarde busca una revancha en Sudamérica.

Por Juan Ignacio Portiglia

El defensor quedó libre tras un breve paso por el fútbol de Rumania.
© NurPhoto via Getty ImagesEl defensor quedó libre tras un breve paso por el fútbol de Rumania.

Cerro Porteño y Libertad de Paraguay, equipos que disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y ambos campeones de Primera División el año pasado, recibieron el mismo ofrecimiento desde Europa para continuar reforzando sus planteles.

Según avanzó en Cardinal Deportivo el periodista Jorge Izquierdo, el futbolista en cuestión es Kurt Zouma, defensor de 31 años que con los seleccionados juveniles de Francia disputó Mundiales tanto en la categoría Sub 17 como Sub 20 y que en 2014 fue fichado por Chelsea en 15 millones de euros.

Con Los Blues disputó seis temporadas, interrumpidas por dos cesiones de por medio en Stoke City y Everton. En 2021 fue vendido al West Ham, que pagó por él cerca de 35 millones de euros, pero un año más tarde vivió un episodio extradeportivo que hizo que su carrera se fuera a pique.

El 31 de mayo de 2022, fue condenado a 180 horas de trabajo comunitario al declararse culpable por dos cargos de maltrato animal. Su hermano Yoel, también acusado y condenado en el mismo caso, había subido a la red social Snapchat un video en el que el jugador pateaba y daba cachetadas a un gato, además de arrojarle zapatos. La condena social fue incluso más dura que la judicial y prácticamente terminó expulsándolo de la Premier League.

West Ham pagó alrededor de 35 millones de euros por el fichaje de Zouma. (Getty).

Tras dos salidas a préstamo, primero en Al Orobah de Arabia Saudita y luego en el Cluj de Rumania, donde casi no jugó, Kurt Zouma quedó libre a inicios de enero y comenzó la búsqueda de un nuevo destino, llegando a ser ofrecido en el fútbol paraguayo.

La respuesta al ofrecimiento

Sin conocimiento hasta el momento de la postura que tomaron en Libertad tras el ofrecimiento, el periodista Jorge Izquierdo confirmó que en Cerro Porteño lo consideraron “un nombre demasiado interesante” para el caso de tener que buscar un reemplazante para Gustavo Velázquez, internacional con la Selección de Paraguay que podría dejar el club previo al inicio de la Copa Libertadores.

“El ofrecimiento fue hace nada más que algunas horas y me dicen que le gustó mucho a una persona de Cerro. También que al jugador le gustaría venir a Sudamérica. En cuanto a salario, hay una posibilidad real. Pero tendría que salir Velázquez”, agregó.

Data clave

  • Kurt Zouma fue ofrecido a Cerro Porteño y Libertad para la Copa Libertadores 2026.
  • 180 horas de trabajo comunitario recibió como condena por maltrato animal en mayo de 2022.
  • Gustavo Velázquez debería ser transferido para que el club azulgrana concrete el fichaje del francés.
Juan Ignacio Portiglia

