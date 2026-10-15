Estudiantes vs. Flamengo EN VIVO y ONLINE por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores: minuto a minuto

En La Plata, el Pincha afronta la ida ante su público antes de definir la llave en Río de Janeiro.

Por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026, Estudiantes de La Plata y Flamengo se ven las caras este jueves en el Estadio UNO. Desde las 21.30, el encuentro se podrá sintonizar a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ y contará con el arbitraje del paraguayo Juan Gabriel Benítez.

Toda la Copa Libertadores se vive a través de Disney+

El Pincha viene de dejar en el camino a Corinthians en una apretada serie y aspira a convertirse en finalista en una instancia en la que compite con tres clubes brasileños. Del otro lado, los cariocas dejaron en el camino a Independiente del Valle en cuartos de final.

Probables formaciones de Estudiantes y Flamengo

ESTUDIANTES: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos.

FLAMENGO: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino; Pedro.

Así está el cuadro de la Copa Libertadores 2026