Estudiantes vs. Flamengo EN VIVO y ONLINE por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores: minuto a minuto

Por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026, Estudiantes de La Plata y Flamengo se ven las caras este jueves en el Estadio UNO. Desde las 21.30, el encuentro se podrá sintonizar a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ y contará con el arbitraje del paraguayo Juan Gabriel Benítez.
Toda la Copa Libertadores se vive a través de Disney+
El Pincha viene de dejar en el camino a Corinthians en una apretada serie y aspira a convertirse en finalista en una instancia en la que compite con tres clubes brasileños. Del otro lado, los cariocas dejaron en el camino a Independiente del Valle en cuartos de final.
Probables formaciones de Estudiantes y Flamengo
ESTUDIANTES: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos.
FLAMENGO: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino; Pedro.