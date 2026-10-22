Si Estudiantes clasifica, cuándo, dónde y contra quién juega la final de la Copa Libertadores

Este jueves se cerrará la segunda semifinal del certamen. Palmeiras ya espera por su rival en la gran final.

Flamengo y Estudiantes definirán, este jueves desde las 21:30, al segundo finalista de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Maracaná. La ida se disputó exactamente una semana atrás y terminó 0 a 0 en La Plata. Ahora, la serie se cerrará en Río de Janeiro bajo una paridad extrema.

Cabe destacar que el primer finalista ya se confirmó, siendo Palmeiras luego de haber superado a Fluminense por penales en San Pablo. Así las cosas, el equipo de Abel Ferreira y el ganador de Flamengo – Estudiantes se verán las caras para definir al próximo campeón de América.

La sede y la fecha se saben hace tiempo: será en el Estadio Centenario el próximo sábado 28 de noviembre. Resta confirmarse el horario, pero como siempre sucede con las finales en estadio neutral, será por la tarde.

Flamengo y Estudiantes van por un lugar en la final (Getty)

De esta manera, si Estudiantes clasifica a la final del certamen, tendrá una agenda apretada para disputar el duelo definitorio y los playoffs del Torneo Clausura. A continuación, todos los detalles.

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores

La gran final de la Copa Libertadores de América 2026, entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata o Flamengo, se llevará a cabo el próximo sábado 28 de noviembre con el Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay, como testigo.

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El cuadro de la Copa Libertadores