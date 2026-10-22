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Copa Libertadores

Si Estudiantes clasifica, cuándo, dónde y contra quién juega la final de la Copa Libertadores

Este jueves se cerrará la segunda semifinal del certamen. Palmeiras ya espera por su rival en la gran final.

Estudiantes buscará meterse en la final de la Libertadores, donde ya espera Palmeiras
© GettyEstudiantes buscará meterse en la final de la Libertadores, donde ya espera Palmeiras

Flamengo y Estudiantes definirán, este jueves desde las 21:30, al segundo finalista de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Maracaná. La ida se disputó exactamente una semana atrás y terminó 0 a 0 en La Plata. Ahora, la serie se cerrará en Río de Janeiro bajo una paridad extrema.

Cabe destacar que el primer finalista ya se confirmó, siendo Palmeiras luego de haber superado a Fluminense por penales en San Pablo. Así las cosas, el equipo de Abel Ferreira y el ganador de Flamengo – Estudiantes se verán las caras para definir al próximo campeón de América.

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La sede y la fecha se saben hace tiempo: será en el Estadio Centenario el próximo sábado 28 de noviembre. Resta confirmarse el horario, pero como siempre sucede con las finales en estadio neutral, será por la tarde.

Flamengo y Estudiantes van por un lugar en la final (Getty)

Flamengo y Estudiantes van por un lugar en la final (Getty)

De esta manera, si Estudiantes clasifica a la final del certamen, tendrá una agenda apretada para disputar el duelo definitorio y los playoffs del Torneo Clausura. A continuación, todos los detalles.

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores

La gran final de la Copa Libertadores de América 2026, entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata o Flamengo, se llevará a cabo el próximo sábado 28 de noviembre con el Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay, como testigo.

El cuadro de la Copa Libertadores

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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