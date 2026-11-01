Boca, adentro: todos los clasificados a la Copa Libertadores 2027

El Xeneize es el 11° club de América en clasificar a la próxima Copa Libertadores.

¡Boca se quedó nuevamente con el Superclásico! En un triunfo por 1 a 0 en La Bombonera, el gol de Lautaro Di Lollo le bastó el Xeneize para ser dueño del partido más importante del país.

Tal como sucedió en la última victoria que se dio en La Boca, el 9 de noviembre del 2025, los tres puntos obtenidos por el club de la Ribera le bastaron para sellar la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Los 60 puntos obtenidos en la tabla anual hasta este momento lo llevaron a Boca a estar matemáticamente adentro de la copa del año próximo, ya que el peor puesto que puede conseguir en dicha tabla es la tercera ubicación, posición que ya garantiza mínimo el repechaje.

Cabe destacar que Boca aún puede asegurar plazas ganando el título del Clausura, de la Copa Argentina y de la Copa Sudamericana. En esos casos, podría liberar cupos para otros equipos del fútbol argentino.

En todo Sudamérica, Boca se convirtió en el 11° clasificado a la Copa Libertadores 2027. De Argentina, el segundo detrás de Belgrano, campeón del Torneo Apertura.

Los 11 clasificados a la Copa Libertadores 2027

Belgrano (Argentina)

Boca (Argentina)

Olimpia (Paraguay)

Carabobo (Venezuela)

Deportivo Táchira (Venezuela)

Metropolitanos (Venezuela)

Junior (Colombia)

Independiente del Valle (Ecuador)

Alianza Lima (Perú)

Flamengo (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

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La Tabla Anual 2026