Los 13 equipos clasificados a la Copa Libertadores 2027

Argentina ya tiene a tres representantes y se clasificarán por lo menos otros tres.

Con la victoria 2 a 1 ante Atlético Tucumán por la fecha 15 del Torneo Clausura, Argentinos Juniorsno solo llegó con vida a la definición por el título de la Tabla Anual, sino que también se aseguró la clasificación a la próxima edición de la Copa Conmebol Libertadores.

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Debido a esta clasificación, Argentina ya tiene a tres representantes confirmados para la próxima edición del certamen continental. Teniendo en cuenta el resto de los países participantes, son 13 los equipos que tienen confirmados para disputar esta competencia.

Por el lado de Argentina, además del Bicho de La Paternal, Boca también tiene su cupo por la Tabla Anual de la Liga Profesional, mientras que Belgrano de Córdoba clasificó por ganar el Torneo Apertura. A estos, se les sumará el campeón del Torneo Clausura y de la Copa Argentina, más un tercero de la Anual.

En cuanto a Brasil, ya tiene dos clasificados. Los mismos son Flamengo y Palmeiras, debido a la diferencia que le sacaron al resto de sus contrincantes en el Brasileirao. Además, el Verdao puede ganar esta edición de la Copa Libertadores, ya que se enfrenta en la final a Estudiantes.

Además de esto, el campeón de la Copa Sudamericana (Boca o Atlético Mineiro) también logrará su clasificación a esta Libertadores. En caso de que el Xeneize logre este título, liberará un cupo en la tabla anual del fútbol argentino, favoreciendo así al que termine en el cuarto puesto.

Los 13 clasificados a la Copa Libertadores

Argentinos Juniors (Argentina)

Belgrano (Argentina)

Boca (Argentina)

Flamengo (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

Bolívar (Bolivia)

Junior de Barranquilla (Colombia)

Independiente del Valle (Ecuador)

Olimpia (Paraguay)

Alianza Lima (Perú)

Carabobo (Venezuela)

Deportivo Táchira (Venezuela)

Metropolitanos (Venezuela)

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